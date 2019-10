Umstrittener AfD-Mitgründer : Lucke hält Vorlesung im dritten Anlauf

Im dritten Anlauf hat Bernd Lucke es geschafft: Am Mittwoch konnte er weitgehend frei von Protesten, Geschrei und Widerspruch seine Vorlesung „Makroökonomik II“ auf dem Campus der Hamburger Universität halten. Der Vorlesungssaal wurde gesichert durch Zäune und Dutzende Polizisten.

Da unklar war, ob es Lucke dieses Mal gelingen würde, die Veranstaltung ohne Störungen über die Bühne zu bringen, hatte er die Vorlesung kurz zuvor schon einmal gehalten und aufzeichnen lassen, und zwar in einem kleinen Vorlesungssaal. Vor dessen abgeschlossenen Türen wusste kaum jemand, was drinnen gerade passierte. Zwei Männer, ganz in schwarz gekleidet, bewachten den Eingang. Einer von ihnen sagte, dass dort „Bauarbeiten“ stattfänden. Aber das war gelogen.

Wäre Lucke wieder von seiner Vorlesung abgehalten worden, hätte er seinen Studenten die Aufzeichnung geschickt. Die Universität teilte auf Nachfrage mit, das sei auch „ein Angebot (...) an die teils verängstigten Studierenden, um ihnen ein Lernen unter unbehelligten Bedingungen und ohne die große mediale Aufmerksamkeit zu ermöglichen“.

„An ihre Grenzen gekommen“

Die Lage in Hamburg ist verfahren. Zwei Mal schon hatte Bernd Lucke versucht, nach seiner Rückkehr an die Universität Hamburg seine Vorlesung „Makroökonomik II“ zu halten. Beim ersten Versuch hatten ein paar hundert Studenten vor dem Uni-Hauptgebäude gegen den einstigen Mitbegründer der AfD protestiert, dazu aufgerufen hatte der Studierendenausschuss Asta. Später ließen zahlreiche Störer im Vorlesungssaal Bernd Lucke nicht zu Wort kommen. Es wurde gerempelt und geflucht, Papierkügelchen wurden geworfen. Luckes Sicherheit sei nie in Gefahr gewesen, hieß es später. Beim zweiten Versuch in der vergangenen Woche standen allerdings Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vor einem anderen Vorlesungssaal und ließen nur hinein, wer angemeldet war und seinen Personalausweis dabei hatte. Als allerdings etwa 15 Störer in den Saal drängten, hatten die Sicherheitsleute keine Chance mehr. Die Vorlesung wurde abgebrochen, Lucke durch einen Nebeneingang herausgeführt. Ein Banner der Antifa wurde im Saal hochgehalten.

Beim dritten Versuch an diesem Mittwoch standen nun Polizisten in voller Montur bereit. Der neue Ort wurde nicht öffentlich bekanntgegeben – und hat sich doch schnell herumgesprochen. Wieder dürfen nur Studenten hinein, die für den Kurs angemeldet sind und sich ausweisen können. Ein paar Studenten verteilen wieder Flyer.

Die Universität hatte sich nach der gescheiterten zweiten Vorlesung mit einem Schreiben an Katharina Fegebank gewendet, die Hamburger Wissenschaftssenatorin und Grünen-Politikerin. Darin schlug sie vor, dass Lucke als Ersatz zu der Präsenzveranstaltung eine Online-Vorlesung halten solle. Man hätte „die digitale Variante als Mittel der Deeskalation bevorzugt“, heißt es, und in dem Schreiben darauf hingewiesen, „dass die Universität mit der Verwirklichung von Sicherheitsmaßnahmen an ihre Grenzen gekommen ist“. Man habe Fegebank darum gebeten, dass die „Sicherung der Veranstaltung und der beteiligten Personen vollumfänglich durch die staatlichen Ordnungskräfte erfolgt“. Die Online-Vorlesung lehnte Lucke laut Universität jedoch ab. Und der Senat stellte in einer Dienstanweisung klar, dass die Vorlesung wie angekündigt stattzufinden habe.

Wie es in den nächsten Wochen weiter geht, ist völlig offen. In einem Streitgespräch in der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ forderte Lucke Fegebank dazu auf, ein Disziplinarverfahren gegen ihn einzuleiten und seine Verfassungstreue zu überprüfen. In diesem Verfahren könne er beweisen, dass er stets aktiv und aus innerer Überzeugung für die Verfassung eingetreten sei. Fegebank reagierte zurückhaltend und sagte, es müsse alles dafür getan werden, damit Luckes Vorlesungen ordnungsgemäß stattfinden könnten. Sie sagte aber auch, Lucke habe eine Partei gegründet, die heute einen rechtsextremen Weg gehe. „Diese Verantwortung kann Ihnen niemand abnehmen, auch ich nicht.“

Seit Tagen schon wird Fegebank heftig von der Opposition kritisiert, weil sie erst zögerlich und dann halbherzig Stellung für die Redefreiheit bezogen hat. Der Koalitionspartner von der SPD schweigt auffällig.

Aber das sind nicht die einzigen Folgen des Skandals. Schon vor der Vorlesung am Mittwoch hatte die Universität angekündigt, dass noch eine alternative Vorlesung „Makroökonomik II“ angeboten werden solle. Die Universität hatte auch mitgeteilt: „Wegen der im Rahmen der letzten Vorlesungseinheit entstandenen Stresssituationen haben Mitglieder des Technischen- und Verwaltungspersonals darum gebeten sicherzustellen, dass sie ihre Arbeit frei von Angst verrichten können.“ Es lägen auch entsprechende Schreiben von Studenten vor. „Als Sofortmaßnahme bietet die Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Universität Hamburg Ad-hoc-Therapien zur Bewältigung von Posttraumatischen Belastungsstörungen an.“