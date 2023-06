Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), hier am 29. Dezember 2022 in Erfurt Bild: dpa

Das Wort „Demokratiecheck“ ist in vieler Munde, seit das Thüringer Innenministerium angekündigt hat, den neuen Sonneberger Landrat Robert Sesselmann auf seine Verfassungstreue hin zu überprüfen. Damit solle Deutschlands erster AfD-Landrat doch noch verhindert werden, wird Innenminister Georg Maier nicht nur von Anhängern der AfD vorgeworfen. Der wiederum entgegnet, man halte nur die Thüringer Kommunalwahlordnung ein. Maiers Haus ist für die Aufsicht der Kommunen zuständig, und dazu zählt auch, dem Staat feindlich gesinnte Kräfte gar nicht erst in Ämter zu lassen.

Eine AfD-Mitgliedschaft allein reicht dafür nicht aus, und auch Kritik, dass so etwas vor der Wahl zu erledigen sei, geht fehl. Der lokale Wahlausschuss hatte lediglich zu prüfen, ob alle Kandidaten formal die Anforderungen erfüllen, um sich zur Wahl zu stellen. Damit ist das Ministerium erst jetzt zuständig, wenn der gewählte Landrat als Staatsdiener verbeamtet werden soll.

Für Maier, zugleich SPD-Vorsitzender in Thüringen, ist das eine Gratwanderung: Sollte die Prüfung ernsthafte Zweifel an Sesselmanns Eignung ergeben, müsste in Sonneberg neu gewählt werden. Das aber würde der AfD wohl erst recht Zuspruch verleihen.

Entschiedener gegen Rechtsextremisten

Mit den komplizierten politischen Verhältnissen in Thüringen ist Maier schon länger vertraut. 2015 kam er von Frankfurt, wo er bei der KfW gearbeitet hatte, nach Erfurt, zunächst als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Zwei Jahre später übernahm er in der rot-rot-grünen Koalition das Innenressort, seit 2021 ist er zudem stellvertretender Ministerpräsident. Als Innenminister sorgte er etwa dafür, dass die im Freistaat lange starke Rechtsrockszene ihre Basen verlor und die Polizei entschiedener gegen Rechtsextremisten vorging.

Darüber hinaus stufte der Thüringer Verfassungsschutz vor zwei Jahren den AfD-Landesverband samt dessen Vorsitzendem Björn Höcke als rechtsextremistisch ein. Höckes erklärtes Ziel ist es, durch Eroberung politischer Ämter wie in Sonneberg mehr politische Verantwortung zu gewinnen. Bei der Landtagswahl im kommenden Jahr will Maier die SPD als Spitzenkandidat anführen und seine Partei möglichst aus der unerquicklichen Minderheitsregierungslage zwischen Linken und Grünen befreien.

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat erklärt, dann für eine „Deutschland-Koalition“, also ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP, zu werben. Maier, der seit 2018 in Thüringen lebt und mit seiner zweiten Frau kürzlich eine Tochter bekam, wäre wohl bereit, er will ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen. Seiner Einladung an die anderen Landesparteichefs, sich nach Sonneberg gemeinsam über den Umgang mit der AfD zu verständigen, haben bisher aber nur die Grünen entsprochen.