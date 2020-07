AfD contra Merkel : Was darf die Kanzlerin wo über wen sagen?

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Im parlamentarischen System gelte das umso mehr, wo es Aufgabe der von den Abgeordneten gewählten Regierung sei, der Verwaltung eine Richtung zu geben und dadurch die Parteiprogramme in Regierungspolitik umzusetzen. Und Meinel merkt an, dass es vor der Ära Merkel kaum vorstellbar gewesen, dass ein Bundeskanzler in seiner Rolle politisch neutral sein soll und eine quasi technokratische Regierung führt.

Helmut Schmidts Anzeigenkampagne

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Grenzen selbst einst ganz anders gezogen – nämlich bei der missbräuchlichen Verwendung von Haushaltsmitteln im Wahlkampf. Die Regierung unter Helmut Schmidt hatte Mitte der Siebziger im Wahlkampf für mehrere Millionen Mark Anzeigen drucken lassen und darin ihre Politik angepriesen, was die Richter später als Verstoß werteten.

Das politische Mandat ende mit der Wahlperiode, war die Begründung, und es sei missbräuchlich, öffentliche Haushaltsmittel dafür zu nutzen, das Mandat auszudehnen. Doch damals ging es nicht um ein Neutralitätsgebot, sondern schlicht um die Chancengleichheit, die für das Demokratieprinzip wesentlich ist.

Erst in den vergangenen Jahren wurden diese Grundsätze – vor allem auf Klagen der AfD hin – erweitert, sowohl zeitlich über den Wahlkampf hinaus, als auch inhaltlich hin zu dem weiten Begriff „Ressource“, der nicht nur Haushaltsmittel umfasst, sondern sogar die Autorität des Amtes einschließt.

Über die Gründe lässt sich nur spekulieren: Vielleicht war es der Blick nach Ungarn, Polen oder in die Vereinigten Staaten, wo populistische Regierungen die Ressourcen der Macht weitgehend hemmungslos für ihre Zwecke einsetzen. Vielleicht war es der Versuch, dem Opfernarrativ der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen, die sich stets von den „Altparteien“ benachteiligt sieht.

Was das in Karlsruhe erdachte Neutralitätsgebot für Regierungsmitglieder in letzter Konsequenz bedeutet, lässt sich am Beispiel des Besuchs im früheren Apartheidstaat Südafrika gut durchspinnen (man könnte die Szenerie freilich auch nach Israel verlegen): Angenommen, Merkel wäre ausdrücklich als Bundeskanzlerin angesprochen worden, was sie denn von einer mit den Stimmen der AfD gewählten Landesregierung in Deutschland halte, hätte sie auf diese Frage antworten dürfen?