Nach Klage der AfD : Verfassungsgericht kippt Paritätsgesetz in Thüringen

Parteien müssen in Thüringen ihre Kandidatenlisten für Landtagswahlen nicht abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen. Das hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof in Weimar am Mittwoch entschieden und damit eine sogenannte Paritätsregelung im Landeswahlgesetz gekippt. Zur Begründung führte das Gericht aus, diese Regelung beeinträchtige das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl. So könnten die Wählerinnen und Wähler nicht mehr frei entscheiden, ob sie etwa mehr Frauen oder mehr Männer ins Parlament schicken wollen. Freiheit der Wahl bedeute auch das Recht, sich ohne staatliche Beschränkung zur Wahl zu stellen.

Damit war eine Klage der AfD erfolgreich. Die AfD argumentierte, dass durch die festgeschriebene Quotierung das Recht der Parteien beschränkt werde, selbst zu bestimmen, welche Kandidaten sie für die Landtagswahlen aufstellen.

Der Thüringer Landtag hatte die Quotierung der Landeslisten im vergangenen Jahr mit den Stimmen von Linke, SPD und Grünen beschlossen. Ziel der Gesetzesnovelle war es, den Anteil von Frauen im Parlament zu erhöhen. In Thüringen regiert Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit SPD und Grünen.

Kaum Frauen in der AfD-Fraktion

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist bundesweit die erste über eine Paritätsregel und könnte eine Signalwirkung für andere Bundesländer entfalten. Sechs Monate vor Thüringen hatte bereits Brandenburg als erstes Land im Januar 2019 ein Paritätsgesetz auf den Weg gebracht. In beiden Fällen gab es von Anfang an verfassungsrechtliche Bedenken; in Brandenburg soll über Klagen erstmals im August verhandelt werden. In weiteren Bundesländern sind ähnliche Regeln geplant.

In den deutschen Länderparlamenten sind teils deutlich mehr Männer als Frauen vertreten. Spitzenreiter in Sachen Parität ist Hamburg, wo 43,9 Prozent der Abgeordneten Frauen sind. Sachsen-Anhalt ist mit einem Frauenanteil von 21,8 Prozent das Schlusslicht unter den Bundesländern.

Noch in der vergangenen Legislaturperiode gehörte der Thüringer Landtag in Erfurt mit 40 Prozent Frauen zu denen mit dem höchsten Frauenanteil in Deutschland. Dass dieser nach der Wahl im Herbst auf rund 31 Prozent fiel, lag an der Schwäche von SPD und Grünen, aber auch am Einzug der AfD-Fraktion, die als zweitstärkste Kraft fast ausschließlich aus Männern besteht. Unter den 22 Abgeordneten der AfD sind drei Frauen und 19 Männer. Das entspricht einer Frauenquote von fast 14 Prozent. Fraktionsvorstand und Geschäftsführung bestehen ausschließlich aus Männern.