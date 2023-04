Ist das der erste Schritt zu einem Verbotsverfahren gegen die in Teilen rechtsextreme AfD? So weit ist es sicher noch nicht. Besonders im Rückblick auf den vor sechs Jahren in Karlsruhe zum zweiten Mal gescheiterten Versuch des Bundesrats, die in allen Teilen rechtsextreme NPD als verfassungsfeindlich zu verbieten, sind die rechtlichen Hürden für solch einen gravierenden Schritt zum Verbot einer im Bundestag und fast allen Landesparlamenten vertretenen Partei hoch.

Starkes Signal gegen Verfassungsfeinde

Dass der Bundesverfassungsschutz nun die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) und zwei weitere Vereinigungen der Neuen Rechten als „gesichert rechtsextremistische Bestrebungen“ einstuft, ist jedoch ein starkes Signal, dass sich der demokratische Rechtsstaat gegen seine Feinde zur Wehr setzt und deren Treiben nicht tatenlos zuschaut.

Gegen die JA und die beiden anderen Organisationen kann der Verfassungsschutz nun alle nachrichtendienstlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um deren Aktivitäten zu überwachen. Nicht vereinbar mit dem Grundgesetz, das hat Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang klar mit Verweis auf Äußerungen und Mitteilungen von JA-Funktionären festgestellt, ist deren biologistische und rassistische Definition, wer Deutscher sei und wer nicht.

Deutsche Staatsangehörige aus Einwandererfamilien als Bürger zweiter Klasse abzuwerten und M­i­granten aus nichteuropäischen Ländern oder muslimischen Glaubens generell als nicht integrierbar darzustellen, ist nicht nur für die Junge Alternative ein zentrales Element ihrer Ideologie von einem „ethnokulturell homogenen Staatsvolk“. In Thüringen etwa propagiert der dortige AfD-Anführer Björn Höcke schon seit Jahren ein völkisches Gesellschaftskonzept, das die größte Gefahr für Deutschland in einem angeblich von der Bundesregierung gesteuerten Bevölkerungsaustausch sieht: eine rechtsextreme Verschwörungserzählung, die nicht nur junge AfD-Bundestagsabgeordnete gezielt verbreiten.