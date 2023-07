Der Brandenburger Verfassungsschutz schätzt die AfD-Jugendorganisation nun als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. Das teilten Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Jörg Müller, Leiter des Verfassungsschutzes, am Mittwoch in Potsdam mit. Die Positionen der „Jungen Alternative“ (JA) Brandenburg, die im Januar 2019 schon als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden waren, seien eindeutig nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, sagte Stübgen. Als „aktionistische Straßentruppe“ sei die JA Brandenburg eine Gefahr für die Jugend, für Demokratie, Freiheit und Sicherheit.

Die Jugendorganisation der AfD propagiere „ein ethnisch homogenes deutsches Staatsvolk und eine Abstammungsgemeinschaft“ und verletze damit Prinzipien der Menschenwürde, sagte Verfassungsschutzchef Müller. Sie spreche es deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund ab, Deutsche zu sein oder werte sie ab als „Deutsche zweiter Klasse“. Unter der Führung ihrer Landesvorsitzenden Anna Leisten sei die JA Brandenburg „Vorreiter dieses verfassungsfeindlichen Gedankenguts“.

Leisten, die auch Beisitzerin im JA-Bundesvorstand ist, zeigt auf Fotos oft das „White Power“-Zeichen, einen Kreis mit Daumen und Zeigefinger und drei ausgestreckten Fingern, die ein W symbolisieren sollen, während Daumen und Zeigefinger für das P stehen. Der Trend, der zunächst in der amerikanischen extremen Rechten aufkam, steht nach Einschätzung der Potsdamer Verfassungsschützer für die gewalttätige White-Power-Bewegung und ist mittlerweile ein „zentraler Slogan der internationalen faschistischen Rechten“.

Islamistischer Verein als Beobachtungsobjekt eingestuft

Aus der Uckermark in Brandenburg stammt auch der Bundesvorsitzende der JA, der AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck. Die Akteure der JA Brandenburg pflegten ein enges Netzwerk zu anderen rechtsextremistischen Gruppen, sagte Müller. Diese Vernetzungen, die Radikalisierung ihrer Sprache und der extremistische Aktivismus zeigten, dass es in der AfD-Jugendorganisation „keinen demokratischen Kern mehr“ gebe. Im vergangenen Jahr hatte der Verfassungsschutz 730 Personen in der AfD als Rechtsextremisten eingestuft, in der Jungen Alternative 90.

Daneben stufte der Brandenburger Verfassungsschutz den Verein Islamisches Zentrum Fürstenwalde (IZF) und seine al-Salam-Moschee als Beobachtungsobjekt ein. Der Verein ist nach Angaben Stübgens den islamistisch-terroristischen Gruppierungen der Hamas und der Muslimbruderschaft zuzuordnen. Er verbreite antisemitische Narrative und negiere das Existenzrecht Israels. Der Verein, der 2018 gegründet wurde, veranstaltet Freizeit- und Bildungsangebote, unter anderem für Kinder und Jugendliche. Dadurch bestehe die Gefahr, dass Muslime aller Altersgruppen durch den Verein extremistischen Haltungen und islamistischer Ideologie ausgesetzt seien, sagte Müller. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes will der Verein Immobilien in Brandenburg erwerben; es bestehe die Gefahr der Expansion.