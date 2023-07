AfD in Thüringen : Ganz rechts am System vorbei

Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke hat in diesen Tagen allerbeste Laune. „Dieses war der zweite Streich“, schrieb er in Anlehnung an Wilhelm Busch nach der Wahl des ersten AfD-Landrats in Sonneberg sowie des ersten AfD-Bürgermeisters im benachbarten Sachsen-Anhalt auf Twitter. „Doch der dritte (OB-Wahl Nordhausen) folgt sogleich.“ In der in Westthüringen gelegenen Kreisstadt Nordhausen wird im September ein neuer Oberbürgermeister gewählt, und da will die AfD das Triple vollenden. Dass das gelingt, ist angesichts der Gegenkandidaten nicht ausgemacht, doch zweifellos hat die AfD gerade einen Lauf. In Umfragen erreicht sie bundesweit Werte von 20 Prozent, und in Thüringen, wo Infratest dimap im Auftrag des MDR die politische Stimmung gut ein Jahr vor der Landtagswahl ermittelt hat, könnten die Rechtspopulisten derzeit mit 34 Prozent rechnen. So viel wie noch nie.

Für Höcke ist jedes Amt für die AfD eine Etappe zu seinem erklärten Ziel, die Partei auf der politischen Landkarte Deutschlands dauerhaft zu etablieren. Das will er nicht per Umsturz, sondern Schritt für Schritt mit einem Marsch durch die Institutionen erreichen. Momentan muss Höcke gar nicht viel für den Erfolg tun. In Berlin rumpelt die Ampelkoalition mit – aus Sicht vieler Thüringer Wähler – preistreibender Energiewende, verkorkstem Heizungsgesetz und verfehlter Migrationspolitik, in Erfurt schleppt sich die rot-rot-grüne Minderheitsregierung auseinandergelebt auf die Zielgerade, und global tun die Nachwehen der Corona-Pandemie sowie der russische Angriffskrieg in der Ukraine ihr Übriges.

Wenig Mitglieder, aber bei Wahlen erfolgreich

Höcke bleibt da nur noch, die Erfolge seiner Partei mit dem ihm eigenen Pathos zu kommentieren. Die Sonneberger Landratswahl sei „ein politisches Wetterleuchten, das vom Rennsteig in die gesamte Republik gesandt wird“, erklärte er am Wahlabend. Es herrsche „Wendestimmung“, die Menschen wollten nicht mehr. Mit dem Begriff von der „Wende 2.0“ versuchte Höcke bereits im vergangenen Landtagswahlkampf an die Friedliche Revolution von 1989 in der DDR anzuknüpfen. So erklärte er mehrfach, in Deutschland fühle es „sich wieder so an wie damals in der DDR“. Dabei hat Höcke den Wandel in der DDR nur als Jugendlicher aus der Ferne miterlebt; er stammt aus Nordrhein-Westfalen und arbeitete bis 2014 in Hessen als Geschichtslehrer.

Kurz zuvor, im Jahr 2013, gründete er im Nachbarland Thüringen den AfD-Landesverband mit und zog ein Jahr später in den Thüringer Landtag ein. Dort ist er seitdem auch Fraktionsvorsitzender. Die Landespartei führt er gemeinsam mit dem aus Erfurt stammenden Rechtsanwalt Stefan Möller. Der Fraktion in Erfurt gehören seit der vergangenen Landtagswahl 19 Abgeordnete an. Es sind überwiegend aus Thüringen stammende Handwerker, Gastronomen, Ärzte, Polizisten und Ingenieure. Mit knapp 1300 Mitgliedern zählt die Thüringer AfD zu den schwächsten Landesverbänden Deutschlands, ist jedoch bei Wahlen überaus erfolgreich. Bei Bundes- und Landtagswahlen erzielte sie zuletzt jeweils knapp ein Viertel der Stimmen; im Landtag ist sie nach der Linken die zweitstärkste Fraktion.

Der Erfolg hängt zweifellos auch mit der Bekanntheit Höckes zusammen. Für einen Teil der Wähler sind dessen radikales Agieren gegen Flüchtlinge, die angeblich den deutschen Sozialstaat plünderten, gegen eine vermeintliche westliche Dekadenz sowie eine angebliche deutsche „Schuldneurose“ oder seine Forderung nach einer „erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“ genauso attraktiv wie seine „übergroße Nähe zum Nationalsozialismus“, die ihm einst sogar der eigene – inzwischen längst geschasste – Bundesvorstand bescheinigte.

Attraktiv, weil scheinbar allein gegen das „System“

Seit 2020 beobachtet der Bundesverfassungsschutz Höcke als „Rechtsextremisten“; 2021 stufte der Thüringer Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als „erwiesen rechtsextrem“ ein. Die Partei strebe die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung an, heißt es im jüngsten Jahresbericht der Behörde. „Die maßgeblichen Akteure des Landesverbandes zeigten keine politische Mäßigung in ihren Äußerungen.“ Ihre Funktionäre und Mandatsträger täten nichts gegen „die in erheblichen Teilen erwiesen extremistische Programmatik“. Vielmehr gälten „verfassungsfeindliche Positionen, die sich gegen die Menschenwürde, das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip richten, als die beherrschende und weitgehend unumstrittene Ideologie innerhalb des Landesverbandes“.

Für andere Wähler, die sich an oben genannter Einschätzung offenbar nicht stören, sind Höcke und die AfD vor allem attraktiv, weil sie anders als die anderen sind und scheinbar allein gegen das „System“ stehen. Das verfängt vor allem im Osten, wo das Gefühl, nicht wahrgenommen und repräsentiert zu werden, besonders verbreitet und das Vertrauen in demokratische Institutionen – vom Verfassungsschutz bis zu den Medien – eher gering ausgeprägt ist. Die Erzählung, dass „wir hier unten unser Land von denen da oben zurückholen“ müssten, variiert Höcke immer wieder auch auf Demonstrationen – sei es gegen die Corona- und Energiepolitik oder gegen die Unterbringung von Flüchtlingen.

In merkwürdigem Kontrast dazu wiederum stehen seine oft inhaltliche Zurückhaltung und rhetorische Unbedarftheit im direkten Gespräch mit Medien. Höcke erscheint dann weder als der Stratege noch die Führungsfigur, die manche in ihm sehen. Regieren aber wird die AfD mangels Koalitionspartnern auch nach der Landtagswahl 2024 nicht können.