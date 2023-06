Als im Landkreis Sonneberg in Südthüringen 2018 ein neuer Landrat gewählt wurde, verfehlte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann noch knapp die Stichwahl. Am Ende gewann Hans-Peter Schmitz, ein von SPD und Linken unterstützter, parteiloser Kandidat. Weil dieser später schwer erkrankte, wurde am Sonntag neu gewählt, und diesmal lag Sesselmann vorn: Mit 46,7 Prozent der Stimmen verfehlte er die absolute Mehrheit nur knapp und muss nun in die Stichwahl gegen den Zweitplatzierten, den amtierenden Landrat Jürgen Köpper von der CDU, der 35,7 Prozent holte. Die Bewerberinnen von SPD (13,3 Prozent) sowie Linken und Grünen (4,4 Prozent) erzielten zusammen nicht mal mehr die Hälfte ihres gemeinsamen Ergebnisses von vor fünf Jahren.

Das zeigt, wie volatil die politischen Verhältnisse in Sonneberg sind. Der Landkreis mit gut 55.000 Einwohnern ist der kleinste in Thüringen. Er liegt südlich des Thüringer Waldes unmittelbar an der Grenze zu Bayern und wurde 2014 in die Metropolregion Nürnberg aufgenommen. Die Menschen sprechen hier fränkischen Dialekt, und auch wirtschaftlich war die Region seit jeher mit Franken verflochten.

Ramelow appelliert an die Wirtschaft

Erst die Teilung Deutschlands setzte dem ein Ende. Sonneberg wurde Grenzgebiet und war praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Gleichwohl florierte die Spielwarenindustrie, deren Zentrum die Stadt bereits Anfang des 20. Jahrhunderts war. Damals kamen 40 Prozent der deutschen und 20 Prozent der weltweiten Spielwarenproduktion aus der Stadt. In der DDR knüpfte man daran an und exportierte Spielwaren in viele Länder.

Mit der Einführung der D-Mark im Juli 1990 wurden die meisten Spielwarenbetriebe abgewickelt, wenige reprivatisiert. Die unmittelbare Nähe zu Bayern erwies sich nun wieder als vorteilhaft, weil viele Menschen dort schnell neue Arbeit fanden, zu der sie täglich pendeln konnten. Auch deshalb hatte der Landkreis schon früh eine der geringsten Arbeitslosenquoten Ostdeutschlands. Heute preist der Landkreis selbst „eine sehr hohe Industriedichte“ sowie einen „stabilen Mittelstand“ als Standortvorteile an.

Darauf zielte auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), als er am Sonntag so auf das Wahlergebnis reagierte: „Sonneberg ist ein Landkreis mit starken Betrieben die im Euroraum ihre Märkte haben.“ Die Region sei auf Anwerbung von Arbeitskräften angewiesen. „Da sollte sich die Wirtschaft jetzt mal zu Wort melden, wenn ein Landratskandidat aus dem Euro raus will!“

Höcke seinem Ziel ganz nah

Tatsächlich warb Sesselmann für sich fast ausschließlich mit überregionalen Themen, über die er in seiner Funktion als Landrat gar nicht zu entscheiden hätte. Neben dem Euro-Austritt fordert er etwa die Abschaffung des Rundfunkbeitrags, die schnellere Abschiebung krimineller Flüchtlinge und ein Ende „linksgrüner Verbotspolitik“, Stichwort Heizungsgesetz. Zugute kam ihm dabei auch das nicht zuletzt durch diese Themen verursachte Umfragehoch der AfD. Ihr Landesvorsitzender Björn Höcke, der wie der gesamte AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, hatte als Ziel ausgegeben, den ersten AfD-Landrat Deutschlands zu stellen. Die Partei hatte dafür den gesamten Landkreis mit Wahlplakaten praktisch zugepflastert. Bisher war die AfD bei ihren Bewerbungen für kommunale Ämter – ob Bürgermeister oder Landrat – noch stets gescheitert. Nun ist sie ihrem Ziel so nahe wie noch nie gekommen.