Die Wahl von bisher zwei Mitgliedern der AfD zu Hauptverwaltungsbeamten hat zu einer bundesweiten Diskussion über die Frage des Umgangs mit Vertretern dieser Partei in Räten und Kreistagen geführt, die bisweilen in die unpräzise Aussage mündet, dass in den Kommunen eine „gewisse Form von Pragmatismus“ geboten sei. Mit dieser Formel werden neue Fehldeutungen ermöglicht.

Solange die AfD in keiner Kommune über eine absolute Gremienmehrheit verfügt, sind in den Räten und Kreistagen immer Mehrheiten gegen sie möglich. Entscheidungen der Räte und Kreistage können also im Zweifel immer auch ohne die AfD getroffen werden. Ein Zwang zur politischen Zusammenarbeit besteht mithin in keiner Kommune.