Im Wahljahr in der Krise : Die aufschlussreiche Erfolglosigkeit der AfD

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

In Berlin gingen der AfD rund 230 Mitglieder verloren, der Landesverband ist – wie die meisten anderen auch – seit Jahren zerstritten. Aus Sachsen, wo die AfD anders als in NRW den Positionen des ehemaligen „Flügels“ nahesteht, werden ebenfalls die finanzielle Situation wegen der Corona-Maßnahmen als Austrittsgrund genannt, aber auch politische Gründe, etwa eine zu konservative oder liberale Ausrichtung der Partei. In den Landesverband traten im vergangenen Jahr 246 Mitglieder ein, es gab 357 Austritte, darin enthalten sind 41 Mitglieder, die ausgeschlossen wurden.

Früher tat der Streit dem Erfolg keinen Abbruch

Wie immer genau die Gründe liegen mögen: Die AfD hat heute nur rund die Hälfte der Mitglieder von FDP oder Linken und nur ein knappes Drittel der Mitglieder der Grünen, bei denen mittlerweile die Marke von 100.000 überschritten ist. Von einem Massenexodus aus der AfD kann nicht die Rede sein. Doch passt die sinkende Mitgliederzahl in das Bild einer Partei, die verunsichert, zerstritten und gespalten ist.

Streit hat es in der AfD von Anfang an reichlich gegeben, aber das verhinderte nicht, dass die Partei vorankam. Trotz oder auch wegen zahlreicher Skandale eilte die AfD von Erfolg zu Erfolg, der Einzug in alle Landesparlamente und den Bundestag zeugte von einem anhaltenden Aufstieg. Doch das ist längst vorbei, die Zustimmungswerte für die Partei gehen zurück.

Nun muss die AfD bei den Landtagswahlen im März erstmals frühere Erfolge verteidigen. Gelingen wird ihr das kaum: Nach den jüngsten Umfragen muss sie im März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit Verlusten von drei, vier Prozentpunkten rechnen. In Baden-Württemberg holte sie 2016 15,1 Prozent – ein unerreichbarer Traumwert aus heutiger Sicht. Auch bundesweit kommt die Partei, die 2017 bei der Bundestagswahl mit 12,6 Prozent stärkste Oppositionskraft wurde, nur noch auf acht bis zehn Prozent.