In der AfD kursieren zwei Deutungen ihres aktuellen Umfragehochs. Die eine lautet, die Partei habe den richtigen Kurs eingeschlagen, die andere, die Partei habe überhaupt keinen Kurs eingeschlagen und sei nicht wegen, sondern trotz ihrer Führung erfolgreich.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Der ersten Deutung hängt naturgemäß die Parteispitze an. Einen Anlass, Selbstlob zu äußern, bot ihr am Donnerstag der neue ARD-Deutschlandtrend. In dieser von Infratest dimap durchgeführten Umfrage gewinnt die AfD zwei Prozentpunkte und würde von 18 Prozent gewählt, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die SPD büßt einen Prozentpunkt ein und liegt ebenfalls bei 18 Prozent.

Die Rechtspopulisten gleichauf mit der Kanzlerpartei – das bestätige „unseren Kurs der interessengeleiteten Politik“, schrieb AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla auf Facebook. Er grenzte seine Partei von den Grünen ab, deren „wertegeleitete Politik“ zu „Wirtschaftskrieg, Teuerung und Deindustrialisierung“ führe. Die AfD sei die einzige Partei, die mit „diesen gefährlichen Grünen“ nicht koalieren würde. „Das wissen die Bürger zu schätzen.“

Nur ein Drittel wollen Partei aus Überzeugung wählen

Zwar wissen der Umfrage zufolge immer noch mehr als achtzig Prozent der deutschen Wähler eine andere Politik mehr zu schätzen; die CDU belegt demnach mit 29 Prozent den ersten Platz. Doch der Zuspruch für die AfD erreicht mit der Umfrage einen neuen Höchstwert. Chrupalla folgerte auch sogleich, der aktuelle Kurs der Partei sei „unser Weg über 20 Prozent“, werde also noch größere Erfolge bringen.

Außerdem gebe es eine Veränderung bei den Gründen für den Erfolg der AfD: „Früher wählten uns viele Bürger aus Protest, immer mehr wählen uns aus Überzeugung. Wir sind Programmpartei!“ Dem Deutschlandtrend zufolge sagt allerdings nur ein Drittel der AfD-Anhänger, die Partei aus Überzeugung wählen zu wollen, zwei Drittel geben an, ihr Grund sei Enttäuschung über die anderen Parteien.

Dazu passt, dass die öffentlichen Wortmeldungen von AfD-Politikern beinahe ausnahmslos in drastischen Worten die Bundesregierung geißeln und mit Anspielungen auf Diktaturen charakterisieren. So äußerte Alice Weidel, neben Chrupalla Bundessprecherin ihrer Partei, diese Woche, die Kompromissbereitschaft der FDP beim Heizungstauschgesetz liefere die Bürger der „Heizungs-Stasi und Wärmeplanwirtschaft“ aus. Von „Heizungs-Wahn“ und „Energie-Stasi“ sprach allerdings auch Thüringens CDU-Vorsitzender Mario Voigt.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm sagte diese Woche, dank Habeck sei Deutschland auf dem Weg in eine „Öko-Diktatur“. Andere Abgeordnete der AfD äußerten in den vergangenen Wochen, die „Enteignung der Bürger“ nehme Fahrt auf, linker Terror werde ignoriert, der Rechtsstaat versage, die Regierungsparteien hätten Angst vor dem Volk. Gesetzesvorhaben legten „Axt an die Grundlagen der Familie an“ (Selbstbestimmungsgesetz) oder seien „Bürokratiemonster“ (EU-Lieferkettengesetz), seien also nicht nur falsch, sondern zerstörerisch und monströs. Dagegen setzt die AfD auf das Versprechen von Frieden, Wohlstand, Arbeit und einem „Zuwanderungsstopp“.

In der Bundestagsfraktion der AfD wird die Frage, worauf der derzeitige Höhenflug zurückzuführen sei, unterschiedlich bewertet. Einig sind sich alle darin, dass die Politik der Ampel und die Kommunikation der Koalition über ihre Politik einen entscheidenden Beitrag leiste. Unterschiedliche Auffassungen gibt es darüber, welches Streitthema man am besten für die eigenen Kampagnen nutzen könne.