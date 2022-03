Bundestags-Vizepräsident : Die AfD verliert in Karlsruhe gleich zweimal

In Karlsruhe gerieten Bedeutung und Form am Dienstag gleich zweimal außer Verhältnis. Mit dem üblichen Aufwand einer mündlichen Verkündung urteilte das Bundesverfassungsgericht am Vormittag über einen Randaspekt der Wahl des Bundestagspräsidiums. Schriftlich folgte wenig später eine wichtigere Klarstellung. Die AfD-Bundestagsfraktion hat demnach keinen Anspruch darauf, einen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags zu stellen.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Zwar gewährt dessen Geschäftsordnung allen Fraktionen das Recht, im Präsidium vertreten zu sein. Wie das Verfassungsgericht nun klarstellte, steht dieses Recht aber unter einem gewichtigen Vorbehalt: dem der Wahl. Der Bundestag stimmt über seine Vizepräsidenten schließlich ab. Und mit einer freien Wahl wäre es unvereinbar, „wenn eine Fraktion das Recht auf ein bestimmtes Wahlergebnis hätte“, so die Verfassungsrichter. Die Klage der AfD-Bundestagsfraktion wiesen sie als „offensichtlich unbegründet“ zurück.

Dieses Mitwirkungsrecht gilt aber nicht vorbehaltlos. Das Grundgesetz regelt schließlich in Artikel 40, dass der Bundestag seinen Präsidenten und dessen Vertreter „wählt“. Es geht insofern nicht um ein „Besetzungsrecht“, sondern um das Recht, einen Abgeordneten zur Wahl zu stellen. Die Unterschiede stellte das Bundesverfassungsgericht nun in aller Ausführlichkeit klar.

Es kann keine Pflicht zur Wahl geben

Es sind Passagen wie aus einem Grundkurs Demokratie. In dem Beschluss heißt es etwa: „Wahlen zeichnen sich gerade durch die Wahlfreiheit aus, wenngleich die Wählbarkeit von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen abhängen kann.“ Der mit einer Wahl einhergehende „legitimatorische Mehrwert“ könne nicht erreicht werden, wenn es eine Pflicht zur Wahl eines bestimmten Kandidaten gäbe. Und weiter: „Der Wahlakt unterliegt grundsätzlich keiner über Verfahrensfehler hinausgehenden gerichtlichen Kontrolle, weswegen sein Ergebnis auch keiner Begründung oder Rechtfertigung bedarf“.

Die AfD hatte in ihrer Klage unter anderem „Vorkehrungen“ gefordert, um sicherzustellen, dass eine Ablehnung ihrer Kandidaten nicht von „sachwidrigen Gründen“ bestimmt werde. Auch hierzu hat das Bundesverfassungsgericht nun Selbstverständliches klargestellt. Freie Wahlen entsprächen sowohl dem freien Mandat als auch dem Demokratieprinzip. Deshalb kämen „keine Maßnahmen in Betracht, die dazu führen würden, dass einzelne Abgeordnete unmittelbar oder mittelbar verpflichtet wären, ihre Wahlabsicht oder ihre Stimmabgabe offenzulegen oder zu begründen“. Könnte eine Fraktion einen Vizepräsidenten durchsetzen, „wäre die Wahl ihres Sinns entleert“. Der verfassungsrechtliche Schutz der Minderheit gehe auch nicht dahin, „diese vor Sachentscheidungen der Mehrheit und den Ergebnissen freier Wahlen zu bewahren“.

Das Bundesverfassungsgericht hat damit einen Streit beendet, der den Bundestag und die Justiz jahrelang beschäftigte. Schon in der Vergangenheit war die AfD mehrfach damit gescheitert, die Aufnahme in parlamentarische Gremien auf rechtlichem Wege zu erzwingen; über ein Hauptsacheverfahren hatte das Bundesverfassungsgericht bisher aber nicht entschieden. Nur Eilanträge der AfD waren in Karlsruhe gescheitert. Vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof verlor die dortige Landtagsfraktion vergangenen Sommer ebenfalls. Ihr war es um die Wahl ins Parlamentarische Kontrollgremium des Landtags gegangen.

Am Dienstagvormittag hatten die Richter des Zweiten Senats über eine Vorfrage zur Wahl des Bundestagspräsidiums entschieden – die mündlich verkündet werden musste. Es handelte sich schließlich um ein Organstreitverfahren. Sofern diese Verfahren nicht offensichtlich unbegründet sind, müssen sie mündlich verhandelt und mit einer öffentlichen Verkündung beendet werden. Eine gewisse Aufmerksamkeit ist den Antragstellern deshalb sicher; das wusste zuletzt vor allem die AfD für sich zu nutzen.

Besetzung des Präsidiums ist Aufgabe der Fraktionen

Die Vorfrage betraf die Wahlen des Bundestagspräsidiums im Herbst 2019. Auch damals bekam der AfD-Kandidat in keinem der zwei Wahlgänge die erforderliche Mehrheit. Der AfD-Abgeordnete Fabian Jacobi schlug daraufhin einen anderen Kandidaten vor, was das Präsidium zurückwies. Einzelnen Abgeordneten stehe hier kein Vorschlagsrecht zu. Auch dagegen zog die AfD-Fraktion nach Karlsruhe. Und auch in diesem Verfahren berief sie sich auf Artikel 38 Grund­gesetz. Das darin geschützte freie Mandat umfasse das Recht, sich an den im Parlament anstehenden Wahlen zu beteiligen. Das schließe auch ein Vorschlagsrecht ein.

Das Präsidium des Bundestags verwies dagegen darauf, dass die Besetzung des Präsidiums eine Aufgabe der Fraktionen sei. Ihnen allein komme ein Vorschlagsrecht zu. Der Zweite Senat des Verfassungsgerichts hielt diese Sicht nun für vertretbar.

Die Richter stellten zwar klar, dass sich Artikel 38 Grundgesetz auf „sämtliche Gegenstände der parlamentarischen Willensbildung“ erstrecke. Die Norm entfalte deshalb grundsätzlich auch Wirkung, wenn es um die innere Organisation des Parlaments gehe – einschließlich der erforderlichen Wahlen. Das Recht auf gleiche Teilhabe gelte aber nicht grenzenlos. Eine Einschränkung des Vorschlagsrechts auf Fraktionen sei zulässig, um „interfraktionelle Verständigungs- und Kompromisspotenziale“ zu erschließen und die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu verbessern. Jedem Abgeordneten stehe es im Übrigen frei, sich innerhalb seiner Fraktion für bestimmte Kandidaten einzusetzen.