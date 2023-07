AfD-Erfolge : Unangenehme Wahrheiten für die CDU

Michael Kretschmer will der CDU erklären, was die AfD so stark macht. Etwas hat er vergessen: In Sonneberg ist die CDU heillos zerstritten, in Raguhn-Jeßnitz scheint es sie schon gar nicht mehr zu geben.

Ob der Wahlsieg eines AfD-Kandidaten in einem Neuntausend-Seelen-Städtchen in Sachsen-Anhalt in ganz Deutschland „etwas ins Rutschen“ geraten lässt, darf bezweifelt werden. Aber der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sicher recht, dass die AfD mit ihrem zweiten kommunalpolitischen Erfolg einen Lauf hat.

Weder Kretschmer noch andere Ministerpräsidenten, die sich gern als Behüter ihrer Kommunen sehen, haben nach zehn Jahren Erfahrung mit der neuen Partei aber ein Rezept gefunden, um diesen Lauf aufzuhalten. Die Rechnung ging jedenfalls nicht auf, dass eine Ausgrenzung der Partei zur Abschreckung geführt hätte.

Auch Sachsen hat sich kein Bein ausgerissen

Kretschmer empfiehlt, sich stattdessen mit „unangenehmen Wahrheiten“ zu befassen. Welche aber sind das?

Dass seine Partei, die CDU, dem Heizungsgesetz bislang nichts entgegenzusetzen hat als „schlecht gemacht“? Dass Kretschmer die Energiewende als gescheitert bezeichnet, ohne dass sich Sachsen ein Bein ausgerissen hätte? Dass er Russlandsanktionen madig macht, oh­ne eine intelligente Alternative an­zubieten? Und die Migration? Da hat Kretschmer sicher einen Punkt.

Aber weiß man nun, was unan­genehm, was wahr, was besser, was nötig ist? Wie die meisten anderen CDU-Politiker hat Kretschmer eine unangenehme Wahrheit vergessen: Im Kreis Sonneberg ist die CDU heillos zerstritten und gespalten, in Raguhn-Jeßnitz scheint es sie schon gar nicht mehr zu geben.