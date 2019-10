AfD-Erfolg in Thüringen : Höcke droht mit Kandidatur

Björn Höcke genoss es offensichtlich, auch physisch auf der bundespolitischen Bühne angekommen zu sein. Dass er als Politiker in Thüringer Gefangenschaft verharren muss, wurme ihn schon lange, heißt es in der AfD über den Fraktionschef im Erfurter Landtag und Anführer der rechtsnationalistischen Strömung „Flügel“. Und er kündigte an, dass die ostdeutschen AfD-Landesverbände nun auch im Bundesvorstand stärker mitreden wollen. „Wir haben einen Anspruch, als Osten angemessen repräsentiert zu werden“, sagte Höcke, „und das steht uns auch zu.“ Wichtig sei es, dass der Kurs der Ost-AfD in der Partei zum Tragen komme – Höcke nannte ihn „solidarischen Patriotismus“.

Der Thüringer AfD-Chef wollte sogar eine eigene Kandidatur für den Bundesvorstand nicht ausschließen. „Das behalte ich mir vor“, sagte er. Zwar sei er im Bundesvorstand der Partei „nicht unbedingt notwendig“, aber es könne Konstellationen geben, bei denen es doch richtig sei anzutreten. Der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen sagte dazu nur, er begrüße immer Wettbewerb in der Partei. In einem Interview mit dem Sender Phoenix hatte Meuthen sich etwas deutlicher geäußert. „Wenn es Björn Höcke gelüstet zu kandidieren, dann soll er das tun. Wir werden dann sehen, wo die Mehrheitsverhältnisse sind“, sagte Meuthen.

Höcke nutzte die Gelegenheit, um sich als gereifter Politiker darzustellen, der auch Fehler gemacht habe. Er habe ja den Beruf des Politikers zum Glück nie gelernt, dafür aber habe er Authentizität, wie ihm die Bürger bescheinigten. Auf Nachfrage gab Höcke zu, dass seine Dresdner Rede „kolossal in die Hose gegangen“ sei. Höcke hatte darin das Holocaust-Mahnmal in Berlin als „Mahnmal der Schande“ bezeichnet und eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert. Das sei eine „Bierzeltrede“ gewesen, auch habe er sich in seinen Reden „etwas im Ton vergriffen“. Die Kritik am Personenkult, die hundert Funktionäre und Mitglieder der AfD in einem offenen Brief geäußert hatten, wies Höcke indes zurück. Dass diese Kritik öffentlich geäußert worden sei, sei schädlich für die Partei. Auf die Frage, was er zum Gerichtsurteil meine, nachdem er „Faschist“ genannt werden dürfe, sagte Höcke, dass solche Begriffe inflationär als Kampfmittel gebraucht würden. „Heute ist jeder ein Nazi, der nicht sagt: Deutschland verrecke!“

Ko-Bundeschef Alexander Gauland musste sich am Montag vor allem kritische Fragen zu seiner Äußerung vom Wahlabend anhören, als er gesagt hatte, Höcke „stehe mitten in der Partei“. Er habe damit nicht sagen wollen, ob Höcke etwas linker oder rechter stehe. „Wenn er fast 25 Prozent der Wähler hinter sich vereinigt, dann ist er keine Randfigur.“ Meuthen hingegen zeigte sich deutlich kritischer zur Beschreibung Höckes als Mitte-Mann der Partei. „Ich würde einige Positionen von Herrn Höcke nicht als mittig bezeichnen“, sagte er.

Höcke lobte die „historische Leistung“, die seine Thüringer AfD mit der guten Verdoppelung ihres Ergebnisses erbracht habe, und verband das sogleich mit der üblichen Medienschelte. „Viele Bürger haben sich nicht von der einseitigen Berichterstattung beeindrucken lassen, ich würde sogar von Manipulation reden“, so Höcke. Die AfD sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. „Das Angebot steht.“ Sollte die CDU aber ein Bündnis mit der Linkspartei eingehen, dann wäre das der Weg in die politische Bedeutungslosigkeit der Christdemokraten in Thüringen. „Dann können wir das politische Erbe antreten.“