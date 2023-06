Auf kommunaler Ebene hat es „Betriebsunfälle“ wie den AfD-Erfolg in Sonneberg schon öfter gegeben. Man wird sich aber darauf einstellen müssen, dass es gar keine Betriebsunfälle mehr sind. Sondern Normalität.

Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke im Gespräch mit Besuchern des Thüringentags am 10. Juni. Bild: dpa

Die AfD zieht wieder einmal von Thüringen aus große Aufmerksamkeit auf sich. Sie muss dafür nicht einmal eine Wahl gewinnen oder einen FDP-Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählen. Es reicht schon eine Landratswahl im Kreis Sonneberg, in der ein AfD-Kandidat fast direkt gewählt worden wäre. Auf kommunaler Ebene hat es solche „Betriebsunfälle“ schon öfters gegeben. Man wird sich aber auch auf Landesebene darauf einstellen müssen, dass es gar keine Betriebsunfälle mehr sind, sondern Normalität.

Bewusst zielt die Strategie der AfD unter Björn Höcke auf die Symbolik, den ersten Landkreis zu erobern. Schließlich will der Extremist die Republik vom Land her ethnisch säubern. Bislang scheiterte die AfD, weil die meisten Wähler dann doch lieber auf bewährte Verwaltungserfahrung setzten und nicht auf eine wie auch immer geartete Interpretation des Weltgeschehens.

Nur Schulterschluss – oder Volksfront?

Zur Not sicherte die „Volksfront“ der anderen Parteien, dass sie unter sich blieben. So soll es auch in Sonneberg funktionieren. SPD, Linke, Grüne und FDP riefen zur Wahl des CDU-Kandidaten auf.

Solche Wahlaufrufe bedeuten, dass viele Wähler gegen ihre „eigentliche“ Überzeugung wählen sollen. Und sind Linke-Wähler – siehe Wagenknecht – wirklich immer näher an der CDU als an der AfD? Es hat sich eingebürgert, gegen solche Zweifel einen Schulterschluss der „demokratischen“ Parteien zu beschwören. Einen demokratischen Anspruch kann aber auch die AfD erheben, je näher sie einer Mehrheit kommt. Ausgrenzungen dieser Art fruchten offenbar auch dann nicht, wenn der Verfassungsschutz sie gut begründen kann.

Zu viel Polarisierung halte die Wähler davon ab zu wählen, klagte Thüringens Ministerpräsident Ramelow über die niedrige Sonneberger Wahlbeteiligung, die angeblich den AfD-Sieg begünstigte. Vielleicht sind solche unbeholfenen Analysen eines Linke-Politikers der Grund, warum er und andere im Umgang mit der AfD keinen Schritt weiterkommen. Ein Einheitsbrei, angerührt in der Erfurter Staatskanzlei, ist sicher nicht die Lösung.