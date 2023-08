In der AfD geben jetzt Radikale den Ton an. Warum kämpfen die Gemäßigten nicht dagegen an? Weil sie Mitläufer sind. Sie dulden Höckes „Denkmal der Schande“ und schauen zu, wie Journalisten geschlagen werden.

Viele fragen sich, was gerade in der AfD passiert. Die Partei wird immer radikaler – wo sind die Gemäßigten hin? Die Antwort ist einfach: Sie sind noch da, als Mitläufer.

Am Musterbeispiel zeigt die AfD derzeit, wie leicht Menschen sich verführen lassen. Feigheit und Bequemlichkeit sind dafür die Voraussetzungen. Frei davon sind nur wenige Menschen. Schon mehr versuchen, dagegen anzukämpfen. Viele geben sich hin.

In der AfD ist ein erheblicher Teil von Funktionären erschrocken über das Gedankengut, das sich an den vergangenen beiden Wochenenden auf der Europawahlversammlung in Reden niederschlug. „Remigration“ wurde gefordert, also die Deportation von Migranten. Mehrere Kandidaten der neu gewählten Europawahl-Liste bezogen sich auf die rechtsextreme Verschwörungstheorie vom „Großen Austausch“, wonach mächtige Eliten Weiße weltweit gezielt ausrotten und durch Muslime und Dunkelhäutige ersetzen wollten.

Ein AfD-Mann berichtet, er habe auf der Versammlung einmal gegoogelt, was es mit dem „Großen Austausch“ eigentlich auf sich habe. Da sei er als Erstes auf Anders Breivik gestoßen, den Rechtsterroristen, der in Norwegen 77 Menschen ermordete. Das sei dessen Ideologie. Der AfD-Mann sagt, er schäme sich.

Höcke ist der Sieger

Namentlich zitieren lassen will er sich nicht. Denn auch wenn es kein richtiges Leben im falschen gibt, wie Adorno geschrieben hat – der AfD-Mann erwähnt das Zitat –, so gibt es doch immerhin überhaupt ein Leben dort. Das Mitwirken in der AfD bietet einem je nach Position ein soziales Umfeld, Lebenssinn, Karrierechancen, ein gutes Einkommen, Macht, Bestätigung. Das ist viel. Wer jetzt öffentlich ausschert, riskiert es.

Vor einem Jahr zerbröselte auf dem Parteitag der AfD in Riesa das gemäßigte Lager. Jetzt sind die Brösel auf sich allein gestellt. Es gibt Beutegemeinschaften, so wie es sie auch unter den Radikalen gibt. Doch die Radikalen bestimmen. Höcke ist der Sieger. Einer seiner Vertrauten wurde Spitzenkandidat für die Europawahl. Andere aus seinem Lager folgten. Wer auf Höckes Abschussliste stand, setzte in seiner Bewerbungsrede den Kotau besonders tief an.

Im ersten Wort widerspricht er dem Grundgesetz

Ein Mann namens Gunnar Beck zum Beispiel. Er sitzt seit 2019 im Europaparlament und wird den Gemäßigten zugerechnet – innerhalb der AfD, nicht im Durchschnitt der Gesellschaft. Beck galt lange als Vertrauter Jörg Meu­thens. Der war einmal Bundessprecher der AfD und verließ die Partei vor anderthalb Jahren. Er sah „ganz klar totalitäre Anklänge“ und verglich die Partei mit einer Sekte. Sein Getreuer Beck ist geblieben. Er redet nun selbst wie Höcke. Um wieder nach Brüssel entsandt zu werden, bewarb er sich mit den Worten: „Asylstopp und Remigration statt Großem Austausch“. Schon im ersten Wort widerspricht er dem Grundgesetz, das Verfolgten das Recht auf Asyl zugesteht. Beck bekam seinen Listenplatz.

In der AfD haben Mitglieder einander früher oft versichert, wenn es noch schlimmer werde mit Höcke, dann träten sie aus. Heute sagen sie es nicht mehr. Während Höcke verkündet, die Europäische Union müsse sterben und die deutsche Gesellschaft sei krank, versuchen sie, nicht so genau hinzuhören, und richten den Blick fest auf die berauschenden Umfragewerte. In klaren Momenten machen sie sich so ihre Gedanken.

Abtrünnige haben es schwer

Was wäre, wenn sie ausstiegen? Aus der AfD austräten, ihr Mandat niederlegten? Es gibt welche, die fürchten, dann vor den Scherben ihres Lebens zu stehen, finanziell, sozial, seelisch. Die Furcht ist berechtigt. Die AfD macht sich schlecht im Lebenslauf. Nicht weil Irrtümer tabu wären. Doch wer jahrelang Teil einer völkischen Bewegung war, kann sich nicht auf seine Wut übers Gendern herausreden. Die Stellensuche würde schwierig, es drohte der Verlust von Status und Wohlstand. Auch neue Freunde zu finden dürfte dauern.

Jede Partei ist ein Zuhause. Wer es verlässt, wird einsamer. Manche fühlen sich nirgends so zugehörig wie dort. Einige, die aus der AfD ausschieden, versuchten, in neuen Parteien erfolgreich zu sein, so die früheren Bundessprecher Lucke, Petry und Meuthen. Sie scheiterten. Ihr Beispiel schreckt ab.

Warum kämpfen die Gemäßigten sich nicht an die Spitze der Partei? Weil sie Mitläufer sind. Ihnen fehlt es an Kraft und Willen. Und nicht erst seit einem Jahr.

Mehr zum Thema 1/

Sie duldeten Höckes „Denkmal der Schande“ und Gaulands „Fliegenschiss“, schauten zu, wie Journalisten auf AfD-Kundgebungen geschlagen und Einwanderer wie Schädlinge beschrieben wurden. Sie nahmen in Kauf, dass AfD-Mitglieder zum gewaltsamen Umsturz aufriefen und sich an der Planung eines Putsches beteiligten. Sie alle zusammen haben die AfD zu der Partei gemacht, die sie jetzt ist.