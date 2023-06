Aktualisiert am

Es kommt auf die demokratischen Parteien der Mitte an, wie stark die AfD ist oder wird. Sie müssen Themen ansprechen, die die Leute beunruhigen. Dann sind sie das „Original“, meint Roland Koch. Ein Gastbeitrag

In diesen Tagen herrscht wieder einmal Aufregung über die hohen Zustimmungswerte der AfD. In der Tat müssen alle demokratischen Parteien der Mitte mit Sorge auf den Höhenflug dieser Partei blicken. Ein Wettbewerb zwischen diesen Parteien, wer daran „schuld“ sei, führt jedoch nicht weiter. Wir müssen uns schon die Mühe machen, etwas tiefer zu graben.

Im Vergleich zu den Zeiten Konrad Adenauers oder Herbert Wehners ist die Wahlbeteiligung und die Lust am Politischen, vor allem an politischer Auseinandersetzung in Deutschland, permanent gesunken. Da ich die Weichspülung wichtiger Debatten nicht mochte, war ich oft Teil kontroverser Debatten und Subjekt heftiger Reaktionen.