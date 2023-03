Aktualisiert am

AfD darf bei Bürgerschaftswahl in Bremen nicht antreten

Wahllisten endgültig abgelehnt : AfD darf bei Bürgerschaftswahl in Bremen nicht antreten

Fabian Jacobi (von links nach rechts), Vertrauenspersonen beim sogenannten Rumpfvorstand der AfD in Bremen, Sergej Minich, Landesvize beim Rumpfvorstand, und Heinrich Löhmann, Vertrauensperson des Notvorstandes der Bremer AfD, am 23. März 2023 bei einer Sitzung des Landeswahlausschusses Bild: dpa

Die AfD wird bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai in Bremen nicht wählbar sein. Das hat der Landeswahlausschuss am Donnerstag abschließend entschieden. Zunächst hatte er zwei konkurrierende Listen für den Wahlbereich Bremen abgelehnt, später auch die eine für Bremerhaven eingereichte.

Im kleinsten Bundesland sind Bremen und Bremerhaven getrennte Wahlbereiche. In beiden gilt eine Fünf-Prozent-Hürde; wer sie in einem Bereich überspringt, darf Abgeordnete in das Landesparlament entsenden.

Im Wahlbereich Bremerhaven gab es nur eine AfD-Liste, die am Freitag zugelassen worden war. Allerdings spielt auch dort die Frage eine Rolle, welcher Vorstand für den AfD-Landesverband sprechen darf. Deshalb legte der dortige Wahlbereichsleiter vorsorglich Beschwerde gegen den Beschluss seines eigenen Wahlbereichsausschusses ein. Als Grund für den endgültigen Ausschluss führte der Landeswahlausschuss am Donnerstag an, dass der Wahlvorschlag nicht von einem legitimierten AfD-Landesvorstand unterzeichnet worden sei.

Für den Wahlbereich Bremen hatte der Landeswahlausschuss bereits zuvor beide Listen zurückgewiesen. Die eine stammt vom sogenannten AfD-Rumpfvorstand unter dem Vorsitz von Sergej Minich, die andere vom sogenannten AfD-Notvorstand unter dem Vorsitz von Heiner Löhmann.

Landesverband ist tief zerstritten

Bei der Liste des Notvorstands sei die Einladung zur Kandidatenaufstellung nicht regelkonform gewesen. Beim Rumpfvorstand verwies der Landeswahlausschuss auf dessen zweifelhafte Legitimation, die innerhalb der Partei nicht geklärt worden sei. In der vergangenen Woche war auch schon der Wahlbereichsausschuss Bremen zum Ergebnis gelangt, dass die AfD im Wahlbereich Bremen nicht zur Wahl antreten darf, allerdings mit anderer Begründung.

Der Wahlbereichsausschuss argumentierte, dass eine Partei laut dem Bremischen Wahlgesetz jeweils nur einen Wahlvorschlag für die beiden Wahlbereiche Bremen und Bremerhaven einreichen darf. Eine Auswahl zwischen den beiden eingereichten Listen zu treffen, würde einen Eingriff in die Parteienfreiheit darstellen.

Eine Entscheidung darüber, welche Liste rechtmäßig ist, erfordere eine tiefgreifende inhaltliche und juristische Prüfung parteiinterner Vorgänge. Gegen diese Entscheidung hatten sowohl der AfD-Rumpfvorstand wie auch der AfD-Notvorstand Beschwerde eingelegt, die nun vom Landeswahlausschuss zurückgewiesen wurde.

Die Bremer AfD ist bereits seit Jahren von tiefgreifenden Zerwürfnissen geprägt. Nach ihrem erstmaligen Einzug in die Bürgerschaft im Jahr 2015 zerfiel die Fraktion binnen weniger Wochen aufgrund von Richtungsstreitigkeiten. Auch nach dem Wiedereinzug 2019 verlor die AfD binnen weniger Wochen ihren Fraktionsstatus, weil drei Abgeordnete unter Führung des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz austraten und eine eigene Gruppe im Parlament gründeten.

Magnitz, der inhaltlich dem extremen Flügel der AfD zugerechnet wird, steht auch hinter dem derzeitigen AfD-Notvorstand, der seit etlichen Monaten einen verbissenen Kampf mit dem Rumpfvorstand ausficht. Das AfD-Bundesschiedsgericht entschied im Oktober 2022, dass der Bremer Landesverband über „keinen gewählten Landesvorstand“ verfügt und stellte sich damit gegen den Rumpfvorstand unter Minich, der inhaltlich der gemäßigten Strömung zugerechnet wird.

Der AfD-Bundesvorstand stellte sich hingegen gegen den Notvorstand. Er forderte diesen auf, seinen eingereichten Listenvorschlag zurückzuziehen und drohte mit rechtlichen Schritten. Den Vertretern der AfD bleibt nach der Entscheidung des Landeswahlvorstands nurmehr die Möglichkeit, das Wahlergebnis für Bremen im Nachhinein anzufechten. Bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 2019 hatte die AfD mit 6,1 Prozent der Stimmen fünf Mandate errungen.