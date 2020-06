AfD-Chef Meuthen : Vorsitzender auf Wanderschaft

Aktualisiert am

Schon lange nicht mehr so nah gewesen: Meuthen und Weidel im November 2019 Bild: dpa

Für AfD-Chef Jörg Meuthen wird es eng. In seinem Landesverband Baden-Württemberg hat er wohl keine Chance, wenn er in den Bundestag will. Wo könnte er eine neue politische Heimat finden?