Sitzung des Parteivorstands : AfD-Chef Meuthen schlägt Auflösung des „Flügels“ vor

Als „rechtsextrem“ eingestuft : NRW-AfD fordert Auflösung des „Flügels“

Sämtliche Zusammenkünfte des „Flügels“ müssten untersagt werden und seine Anhänger sich unterordnen, heißt es in einem Brief der NRW-AfD an die Parteiführung. Damit könne die Austrittswelle gestoppt werden.