Innerparteilicher Machtkampf : AfD-Chef fordert Abgrenzung des „Flügels“ von „jedem Extremismus“

AfD-Chef Jörg Meuthen hat den rechtsnationalen „Flügel“ seiner Partei zu einer klaren Distanzierung von extremistischen Tendenzen aufgerufen. „Ich verlange vom „Flügel“, sich absolut trennscharf von jedem Extremismus abzugrenzen“, sagte Meuthen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Das ist zwingend. Wir wollen eine Volkspartei sein. Dafür dürfen wir aber nicht jeden Unfug dulden.“

Der Wortführer des „Flügels“, der thüringische Landeschef Björn Höcke, hatte kürzlich mit einer Kampfansage an den Bundesvorstand den Zorn vieler AfD-Politiker auf sich gezogen. Mehr als 100 Funktionäre und Mandatsträger kritisierten in einem Appell einen „Personenkult“ um den Rechtsaußen. Schließlich forderten mehrere westdeutsche AfD-Politiker Höcke auf, selbst für den Bundesvorstand zu kandidieren, damit die Machtverhältnisse geklärt werden.

Meuthen bekräftigte, dass er die Kritik an Höcke teile. Aber: „Ich glaube, er hat den Schuss gehört. Er hat in dieser Woche ja klar gesagt, dass er – von moderater Kritik in Einzelfällen abgesehen – voll hinter dem gewählten Bundesvorstand steht.“ Der „Flügel“ sei eine ganz normale Parteiströmung, „dezidiert nationalkonservativ, aber auf dem Boden der Verfassung“.

Meuthen räumt Querverbindung der AfD mit Indentitären ein

Zugleich kritisierte der AfD-Chef den Verfassungsschutz dafür, dass er die Identitäre Bewegung als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft hat. „Mir sind keine Gewaltaktionen der Identitären Bewegung bekannt, wie wir sie aus dem linken Lager kennen“, sagte Meuthen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Daher könne man sich fragen, „wie gerechtfertigt diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist“.

Der Verfassungsschutz hatte die Identitäre Bewegung Deutschland in der vergangenen Woche als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft. Der Inlandsgeheimdienst stellte fest, die Positionen der Bewegung zielten letztlich darauf ab, „Menschen mit außereuropäischer Herkunft von demokratischer Teilhabe auszuschließen und sie in einer ihre Menschenwürde verletzenden Weise zu diskriminieren“.

Mehr zum Thema 1/

Meuthen räumte Querverbindungen zwischen der AfD und der Identitären Bewegung ein. „Es gibt vereinzelt Leute bei uns, die Kontakte in diese Kreise hinein unterhalten haben“, sagte er. Allerdings gelte seit 2016 ein Unvereinbarkeitsbeschluss. „Unvereinbarkeit heißt: Wir haben mit denen nichts gemein, und wir halten maximale Distanz. Wenn Einzelpersonen das nicht befolgen, müssen wir genauer hinschauen.“ In einem Beschluss des AfD-Bundesvorstands vom Freitag hieß es: „Wir erwarten, dass keine Mitarbeiter beschäftigt werden, die aktiv an Demonstrationen oder Aktionen der IB teilnehmen oder für diese in Erscheinung treten.“

Halle protestiert mit Demos und Bürgerfest gegen Identitäre

An diesem Samstag wird in Halle (Sachsen-Anhalt) ein Aufzug der Identitären Bewegung Deutschland erwartet. Das Bündnis „Halle gegen Rechts“ hat zu mehreren Demonstrationen und Aktionen gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Die Stadt und die Universität laden zu einem Bürgerfest für Demokratie auf dem Marktplatz ein, wie ein Sprecher mitteilte. Den Behörden zufolge könnten bis zu 2000 Menschen kommen. Auch Bundestags- und Landtagsabgeordnete und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil haben ihr Kommen angekündigt. Erwartet werden jedoch auch einige hundert Linksextremisten. Auf Seiten der rechtsextremen Identitären Bewegung wird mit 300 bis 500 Teilnehmern gerechnet, darunter auch aus dem europäischen Ausland.