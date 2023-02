Aktualisiert am

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet an diesem Mittwoch, ob die bisherige Finanzierung parteinaher Stiftungen verfassungskonform ist. Anlass ist ein von der AfD initiiertes Organstreitverfahren. Die Partei ist nicht damit einverstanden, dass die ihr nahestehende Desiderius-­Erasmus-Stiftung kein Geld aus öffentlichen Mitteln erhält. Die parteinahen Stiftungen von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken bekommen insgesamt etwa 660 Millionen Euro pro Jahr aus dem Bundeshaushalt. Die AfD sieht darin einen Verstoß gegen die vom Grundgesetz geforderte Chancengleichheit politischer Parteien.

Über die Zuschüsse an parteinahe Stiftungen entscheidet seit 1967 der Bundestag. Er hat die Verteilung der Gelder nie in einem speziellen Gesetz geregelt, sondern nimmt die Zuweisungen im Haushaltsplan vor. 1986 billigte das Bundesverfassungsgericht diese Praxis. Die Karlsruher Richter verlangten aber, dass alle „dauerhaften, ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen in der Bundesrepublik Deutschland“ berücksichtigt werden.