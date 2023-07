Eine Woche nach der Wahl in Sonneberg siegt auch in Raguhn-Jeßnitz der AfD-Kandidat in der Stichwahl für das Amt des Bürgermeisters. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer warnt vor „einer Polarisierung wie in Amerika“.

Angesichts des AfD-Höhenflugs und der jüngsten Wahlerfolge der Partei in Raguhn-Jeßnitz und Sonneberg warnt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor einer zunehmenden Polarisierung in Deutschland. „In diesem Land gerät etwas ins Rutschen“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Menschen seien verstört, wie Politik gemacht werde in Deutschland. „Wir sind auf dem Weg in eine Polarisierung, wie wir sie aus Amerika kennen. Die Debatte der vergangenen Woche hat nicht erkennen lassen, dass alle das begriffen haben.“

Bei der Bürgermeisterwahl in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde am Sonntag der AfD-Kandidat Hannes Loth mit 51,13 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt. Er freue sich, fühle sich aber nicht anders als noch zehn Minuten zuvor, sagte der 42-Jährige kurz nach Bekanntgabe seines Sieges. Per Stichwahl setzte er sich damit gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch. Der 31-Jährige erhielt 48,87 Prozent der Stimmen. Die AfD sprach auf Twitter sogar vom ersten AfD-Bürgermeister Deutschlands – wobei bis 2020 im baden-württembergischen Burladingen ein Bürgermeister amtierte, der zur AfD gewechselt war.

Aus Sicht des AfD-Landeschefs Martin Reichardt ist die Wahl in Raguhn-Jeßnitz auch ein Signal an die anderen Parteien. „Das heißt, dass wir auch über 50 Prozent der Wähler für uns mobilisieren können. Das ist ein hervorragendes, ein ganz wichtiges Zeichen auch an die politische Konkurrenz“, sagte der AfD-Politiker. Die CDU müsse sich in Zukunft überlegen, ob sie Brandmauern aufrecht erhalten wolle.

„Für uns ist es das Ereignis des Jahres“

Der CDU-Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, in dem Raguhn-Jeßnitz liegt, warnte vor weiteren Erfolgen der AfD. „Wenn die Politik, die momentan die Ampel-Regierung vollzieht, so bestehen bleibt, werden das nicht der letzte Bürgermeister und der letzte Landrat der AfD gewesen sein“, sagte Andy Grabner der Deutschen Presse-Agentur. Nicht nur in Ostdeutschland, auch bundesweit könnte das in Zukunft die politische Richtung sein, warnte er. „Das ist kein Sachsen-Anhalt-Phänomen.“ Loths Wählerinnen und Wähler seien keineswegs alle Rechtsradikale. „Da sind ganz normale Menschen von nebenan wie du und ich.“

Die Linken-Landesvorsitzenden Janina Böttger und Hendrik Lange teilten mit: „Es ist beunruhigend, dass es nun Vertretern rechtsradikaler AfD-Landesverbände gelingt, kommunale Spitzenämter einzunehmen. Wir werden weiter in Anhalt-Bitterfeld und in Sachsen-Anhalt all jene unterstützen, die Solidarität und Demokratie zusammen denken.“

Erst vor einer Woche war im südthüringischen Sonneberg mit Robert Sesselmann der bundesweit erste AfD-Landrat gewählt worden. „Ich bin total überrascht, geflasht und ich möchte mich bei allen Wählern bedanken“, sagte Loth, der seit 2016 dem Landtag angehört. Er stehe auch für die bereit, die ihn nicht gewählt hätten. Sein Wahlkampf sei rein auf kommunalen Themen aufgebaut gewesen - es gehe um die Stärkung der Feuerwehr, um Kitas und mehr Bürgerbeteiligung. Ob ihm die Wahl Sesselmanns geholfen hat, wisse er nicht. Der AfD-Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler sagte: „Für uns ist es das Ereignis des Jahres, wahrscheinlich des Jahrzehnts.“