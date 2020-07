Äußerungen zur Thüringen-Wahl : AfD klagt gegen Merkel

Die Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Thüringer Ministerpräsidentenwahl im Februar könnten ein juristisches Nachspiel haben. Die AfD erhob am Mittwoch eine Organklage gegen Merkel vor dem Bundesverfassungsgericht, weil sie ihr einen Verstoß gegen ihre Neutralitätspflicht als Regierungsmitglied vorwirft. Merkel hatte am 6. Februar von einem Staatsbesuch in Südafrika aus die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten kritisiert, der mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD ins Amt gekommen war.

Bei einem Treffen mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa in Pretoria sagte Merkel damals, sie wolle „aus innenpolitischen Gründen eine Vorbemerkung machen“. Die Wahl Kemmerichs nannte sie dann einen „einzigartigen Vorgang“, der mit einer „Grundüberzeugung gebrochen“ habe, „dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen“; dies sei „unverzeihlich“, das Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden.

Die AfD will nun, dass das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass Merkels Äußerungen die Partei in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt hätten. Auch soll die Mitschrift ihrer Äußerung von der Seite des Bundespresseamtes gelöscht werden. Die Partei beruft sich dabei auf mehrere Entscheidungen, in denen die Karlsruher Richter die Neutralitätspflicht von Regierungsmitgliedern in der politischen Auseinandersetzung näher umrissen hatten.

Seehofer als Präzedenzfall

Zuletzt befand das Gericht im Juni, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Rechte der AfD verletzt habe, weil auf der Internetseite seines Ministeriums ein Interview verlinkt gewesen war, in dem er die AfD als „staatszersetzend“ bezeichnet hatte. Anfang 2018 hatten die Richter der AfD in einem ähnlichen Streit mit der damaligen Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) recht gegeben.

Im Fall Seehofer stellten die Richter zwar klar, dass ein Regierungsmitglied „außerhalb seiner amtlichen Funktion“ am politischen Meinungskampf teilnehmen dürfe. Doch sei die Chancengleichheit beeinträchtigt, wenn „die Äußerung unter Rückgriff auf die einem Regierungsmitglied zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgt oder eine erkennbare Bezugnahme auf das Regierungsamt vorliegt und damit die Äußerung mit einer aus der Autorität des Amtes fließenden besonderen Gewichtung versehen wird“. Ob eine Äußerung „unter spezifischer Inanspruchnahme der Autorität des Regierungsamtes oder der mit ihm verbundenen Ressourcen“ stattgefunden habe, sei nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalles zu bestimmen.

In ihrem Schriftsatz an das Bundesverfassungsgericht versucht die AfD nun, mit mehreren Bildern vom Empfang Merkels in Südafrika (militärische Ehren, Fahrzeug mit „Bundesdienstflagge nebst Standarte“) und Details zu belegen, dass sie die Aussagen in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin traf. Nun muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob es den Antrag der AfD zur Entscheidung annimmt.