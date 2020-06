Neue Statistik : Ärzte machten im vergangenen Jahr mehr nachweisbare Fehler

Die Ärzte in Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr nachweisbare Fehler gemacht. Das geht aus einer Statistik des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Demnach erstellen die Prüfer des Dienstes im vergangenen Jahr 14.553 Gutachten, weil Patienten sich mit dem Verdacht eines Behandlungsfehlers an die Kassen gewandt hatten. In jedem vierten Gutachten – dies entspricht 3688 Fällen – konnten die MDK-Prüfer dem behandelnden Arzt einen Fehler nachweisen. In 2953 Fällen bestätigte der Gutachter, dass dem Patienten durch den Behandlungsfehler ein Schaden entstanden ist. Die Zahl der nachgewiesenen Fehler, die beim Patienten zu einem Schaden führten, stieg binnen eines Jahres um 154. Das entspricht einem Zuwachs von fast sechs Prozent.

Patienten machten vor allem Medizinern in den Bereichen Orthopädie, Unfallchirurgie und Allgemeinchirurgie besonders häufig Vorwürfe. Das sage laut MDK aber nichts darüber aus, dass eine Behandlung in diesen Disziplinen besonders unsicher sei. „Es ist vielmehr so, dass Patienten in diesen Fächern mögliche Fehler leichter erkennen können als in anderen“, sagte Stefan Gronemeyer, leitender Arzt des MDK. Zwei Drittel aller Vorwürfe von Patienten bezogen sich auf eine Behandlung im Krankenhaus, der Rest auf eine Therapie bei einem niedergelassenen Arzt.

Besonders viele Patienten vermuteten im vergangenen Jahr einen Behandlungsfehler, nachdem sie wegen Knie- und Hüftgelenksverschleiß sowie wegen Zahnkaries behandelt worden waren. Auffallend ist, dass sich bei bestimmten Krankheitsbildern besonders viele Beschwerden als begründet erweisen. So stellten die Gutachter fest, dass fast jede zweite Beschwerde über eine Behandlung nach einem Bruch im Bereich der Hand und des Handgelenks zutreffend war, weil der Arzt einen Fehler machte. Eine ähnlich hohe Quote bezieht sich auf ein auftretendes Druckgeschwür. Auch Unterarmbrüche und Lendenwirbel- beziehungsweise Beckenbrüche führten zu Beschwerden, die sich häufig als berechtigt erwiesen.

Die Wurzelkanalbehandlung war die medizinische Behandlung mit den meisten festgestellten Fehlern, alleine bei diesem zahnärztlichen Eingriff stellten die Gutachter 142 Behandlungsfehler fest. Bei Hüftgelenksprothesen kam es zu 133 Behandlungsfehlern, bei Kniegelenksprothesen zu 106. Weitere 99 Behandlungsfehler entfielen auf Zahnersatz. Darüber hinaus kam es auch im vergangenen Jahr zu 128 sogenannten „Never Events“, also Fehlern, die unter keinen Umständen vorkommen dürften. Dazu gehörten 53 Fälle, in denen Patienten während eines Krankenhausaufenthalts ein hochgradiges Druckgeschwür erlitten haben.

In 22 Fällen wurden bei einer Operation Fremdkörper im Patienten zurückgelassen, 16 Mal wurde das falsche Körperteil operiert. Acht Patienten starben oder erlitten einen schweren Schaden infolge eines Medikationsfehlers; vier weitere nach einem Sturz in einer stationären Einrichtung. Dass die Zahl dieser Ereignisse sich seit Jahren so gut wie nicht verändere, gebe „besonderen Anlass zur Sorge“, sagte Gronemeyer.

„Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs“

Zugleich seien die nun vorgestellten Zahlen allenfalls ein Anhaltspunkt, um die tatsächliche Größe des Problems zu bestimmen, hieß es beim MDK. „Aus wissenschaftlichen Studien ist jedoch bekannt, dass die tatsächliche Anzahl vermeidbarer Schäden durch Behandlungsfehler wesentlich höher liegt als es unsere Zahlen vermuten lassen“, sagte Gronemeyer. „Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs.“

Mehr zum Thema 1/

Die nun vorgestellten Zahlen bilden die Behandlungsfehler ab, die im vergangenen Jahr registriert wurden. Darin sind mögliche Fehler, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen könnten, noch nicht berücksichtigt. Beim MDK geht man davon aus, dass die Reaktion des Gesundheitssystems auf die Verbreitung des neuartigen Virus Folgen haben wird. In der Frühphase der Pandemie hatten sich Ärzte und Krankenhäuser vor allem auf Covid-19-Erkrankte konzentriert und alle Behandlungen verschoben, die nicht zwingend nötig waren. „Die Verzögerung der Behandlung von Patienten mit anderen Erkrankungen hat ebenfalls negative Auswirkungen und kann Leiden und Gesundheitsschäden verursachen“, sagte Astrid Zobel, leitende Ärztin beim MDK Bayern.

Auch Patientenvertreter sehen darin ein Problem. „Wir gehen davon aus, dass es in dem Tunnelblick, den Corona verursacht hat, eine Unterversorgung anderer Patientengruppen gab“, sagte Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. An der Organisation sind Krankenhäuser, medizinische Fachgesellschaften, Krankenkassen und Berufsverbände beteiligt.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Maria Klein-Schmeink, forderte als Reaktion auf den Bericht eine „andere Fehlerkultur“ im Gesundheitswesen. Zudem müsse transparenter mit Behandlungsfehler umgegangen werden. „Wir fordern deshalb seit langem ein bundesweites Monitoring durch eine unabhängige Stelle“, sagte Klein-Schmeink am Donnerstag. „In den Gesundheitseinrichtungen müssen endlich flächendeckend verbindliche Strukturen wie anonyme Meldesysteme eingeführt werden, die für eine bessere Sicherheitskultur und Fehlervermeidung sorgen.“ Zudem erneuerte Klein-Schmeink die Forderung der Grünen, dass ein Härtefallfonds eingeführt werden müsse, der möglichen Betroffenen von Behandlungsfehlern hilft.