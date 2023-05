Transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen sollen ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister und ihre Vornamen künftig durch eine Erklärung beim Standesamt ändern können. Das sieht ein am Dienstag in Berlin veröffentlichter Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) vor. Damit wäre die Vorlage eines ärztlichen Attests oder die Einholung von Gutachten in einem Gerichtsverfahren nicht länger erforderlich. Die Regelung soll das Transsexuellengesetz von 1980 ablösen, das in wesentlichen Teilen als verfassungswidrig gilt. Der Entwurf trifft keine Regelung zu geschlechtsangleichenden medizinischen Maßnahmen. Hier soll es bei den bisherigen medizinischen Regelungen und Leitlinien bleiben.

Buschmann sagte, dass der Entwurf Hausrecht und Privatautonomie wahre und Raum für sachgerechte Differenzierungen erlaube. Paus sprach von einem großen Schritt beim Schutz vor Diskriminierung und den Rechten trans- und intergeschlechtlicher und nichtbinärer Menschen.

Die Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen soll demnach durch eine „Erklärung mit Eigenversicherung“ erfolgen, in welcher der Erwachsene erklärt, dass er oder sie sich der Tragweite und Folgen bewusst ist. Die Änderung soll nach drei Monaten wirksam werden. Für eine abermalige Änderung gilt dann eine Sperrfrist von einem Jahr.

Zustimmung der Eltern bei Minderjährigen nötig

Für Minderjährige bis 14 Jahren sollen die Sorgeberechtigten die Änderungserklärung abgeben können. Von 14 an kann der Jugendliche die Erklärung selbst abgeben, allerdings wird sie nur wirksam, wenn die Sorgeberechtigten zustimmen. Nach Maßgabe des Kindeswohls soll die Zustimmung aber auch durch das Familiengericht erfolgen können. Personen, die ihren Geschlechtseintrag geändert haben, soll die Eintragung „Elternteil“ in der Geburtsurkunde ihrer Kinder ermöglicht werden.

Um Personen vor einem Zwangsouting zu schützen, soll es verboten sein, frühere Geschlechtseinträge oder Vornamen auszuforschen und zu offenbaren. Wird eine betroffene Person durch die Offenbarung absichtlich geschädigt, kann ein Bußgeld verhängt werden.

Das Selbstbestimmungsgesetz lässt das private Hausrecht ausdrücklich unberührt. Auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bleibt unberührt. Hinsichtlich des Zugangs zu geschützten Räumen wird sich durch das Selbstbestimmungsgesetz laut Ministerien nichts ändern. „Was heute im Rechtsverkehr zulässig ist, das ist auch künftig zulässig, was heute verboten ist, bleibt verboten“, heißt es in der Pressemitteilung. Auch die Autonomie des Sports solle durch das Gesetz nicht angetastet werden.