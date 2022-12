Heinrich XIII. Prinz Reuß : „Enrico“, der verhinderte König von Deutschland

Wer die Vorträge von Heinrich XIII. Prinz Reuß ansieht, die im Internet abrufbar sind, kann keinen Zweifel darüber haben, wie tief deren Urheber in antisemitische, staats- und demokratiefeindliche Vorstellungen verstrickt ist. Man wird annehmen dürfen, dass die näher und ferner verwandten übrigen Mitglieder der Familie Reuß darüber ähnlich schockiert waren, wie es der unbefangene Betrachter ist, als sie auf die seit 2019 kursierenden Aufnahmen aufmerksam gemacht wurden.

Die Familie war seit mehr als 800 Jahren in Thüringen angesiedelt, ursprünglich als Vögte von Plauen, die den ungewöhnlichen Aufstieg vom Ministerialen zum Reichsfürsten schafften. Das Ende der Monarchie traf sie 1918 als „Regierende“ (das hieß in Wahrheit eben nicht mehr regierende Fürsten) in zwei kleinen Teilstaaten des Deutschen Kaiserreichs. Heinrich XIII. wollte, wie nach seiner Festnahme am Mittwoch bekannt wurde, anscheinend noch höher greifen, und so etwas wie der König von Deutschland werden.

Innerhalb der Familie kann von Unbefangenheit keine Rede sein. Mit anderen Mitgliedern lag Heinrich XIII. seit Langem in verschiedenen Rechtsstreitigkeiten über Kreuz. Prozessiert wurde etwa über Liegenschaften oder die Nutzung des Wappens als Markenzeichen. Dass er als fünftes von sechs Geschwistern von seiner inzwischen verstorbenen Mutter als Alleinerbe eingesetzt wurde, mögen andere Beteiligte auch missbilligt haben.

Familienchef Heinrich XIV., der nach dem rechtlich unverbindlichen Adelsverzeichnis als Fürst gilt, aber als österreichischer Staatsbürger Herr Reuß heißt, hat sich inzwischen mehrfach öffentlich von dem „entfernten“ Verwandten scharf distanziert und darauf hingewiesen, dass Heinrich XIII. schon vor 14 Jahren „freiwillig“ aus dem Familienverband ausgeschieden sei. Darunter darf man sich einen informellen Verein vorstellen, der sich regelmäßig trifft. Dass das Ausscheiden des streitbaren Verwandten gar so freiwillig war, darf aber bezweifelt werden.

Hang zu Autos, schönen Frauen und Esoterik

Die verwirrende Namensgleichheit und Nummerierung rührt aus alter Tradition: Seit je heißen die männlichen Nachkommen der Familie Reuß mit Vornamen Heinrich – ob aus Dankbarkeit für die Verleihung von Privilegien durch den Stauferkaiser Heinrich VI. im 12. Jahrhundert oder in Erinnerung an einen Ur-Ahnherrn, darüber streiten die Gelehrten, heißt es in einer Kolumne im einschlägig bewanderten „Adelsblatt“. Irgendwann im 17. Jahrhundert ging man dazu über, die einzelnen Heinriche nicht mehr nach ihren Eigenschaften zu benennen (der Reiche, der Dicke, der Lange und so weiter), sondern durchzunummerieren. In der heute noch bestehenden Linie fängt man in jedem neuen Jahrhundert wieder mit I an. So ist Heinrich XIII. zwar der Zählung nach nahe an Heinrich XIV., aber tatsächlich ist er ein weit entfernter Vetter: Der letzte gemeinsame Reuß-Vorfahr lebte vor 200 Jahren. Mit Blick auf die Rolle des „Fürsten“ ist er erst Nummer 17 in der Erbfolge. Was Vermögen und den eigenen Familienzweig betrifft, wurde aber Heinrich XII. der Erbe, und das repräsentiert er auch gerne.