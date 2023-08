Die nordrhein-westfälische SPD will mit einer Doppelspitze den Weg aus ihrer tiefen Krise finden. Auf einem Parteitag in Münster unter dem Motto „Die neue SPD im Westen“ wählten die rund 450 Delegierten den bisherigen Vorsitzenden der nordrhein-westfälischen SPD-Landesgruppe, Achim Post, und die Duisburger Landtagsabgeordnete Sarah Philipp zu gleichberechtigten Vorsitzenden. Philipp erhielt 87,5 Prozent der Stimmen, Post 92 Prozent.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Der Wiederaufstieg der nordrhein-westfälischen SPD werde nicht einfach, sagte die 40 Jahre alte Philipp in ihrer Bewerbungsrede mit Blick auf das Ergebnis der Landtagswahl. Im Mai 2022 war die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty auf nur noch 26,7 Prozent und damit ihr bisher schlechtestes Ergebnis in NRW gekommen.

Philipp sagte, die SPD habe viel Arbeit vor sich. Sie brauche eine neue Organisationsstruktur und müsse wieder kampagnenfähig werden. Ihre Partei habe die Landtagswahl nicht gegen die CDU und Ministerpräsident Hendrik Wüst verloren. „Wir haben sie vor allem gegen die Nicht-Wähler verloren, gegen politische Resignation und Gleichgültigkeit.“ Das seien die gefährlichsten Gegner, so Philipp.

Philipp: „Für eine neue starke SPD“

„Denn erst wenn die Menschen wieder glauben, dass es einen Unterschied macht, dass sie ihre Stimme für die SPD abgeben, dann werden wir wieder erfolgreich sein. Wir müssen zurück in die Köpfe und wir müssen zurück in die Herzen“, rief die Wirtschaftsgeografin ihren Genossen in Münster zu. Sie sei zutiefst davon überzeugt, dass es in Nordrhein-Westfalen eine Mehrheit für sozialdemokratische Politik gebe. „Es liegt an uns, diese Mehrheit zu mobilisieren. Wir machen unsere Zukunft selbst.“ Mit der neuen Führung gehe es darum, „alle Kraftzentren“ zu vereinen. „Bund, Land und unsere Kommunen für eine neue starke SPD“.

Der 64 Jahre alte Bundestagsabgeordnete Achim Post sagte in seiner Bewerbungsrede, die nordrhein-westfälische SPD werde kämpfen. „Das geht nur, wenn wir auch nach dem Parteitag zusammenstehen in den über 1000 Ortsvereinen, den Unterbezirken und den Wahlkreisen, der Landtagsfraktion, in den Städten und Gemeinden.“ Er wolle keine Friedhofsruhe, es gehe ganz im Gegenteil um eine lebendige Partei. Auch könne sich die Bundes-SPD darauf verlassen, dass die nordrhein-westfälischen Genossen „wie ein Mann“ dafür kämpfen, was die Partei seit 160 Jahren groß gemacht habe.

Nach dem Landtagswahldebakel war es in der SPD zunächst unerwartet ruhig geblieben. Erst Anfang 2023 entzündete sich dann an einer Personalfrage der Unmut über Kutschaty. In den Führungsgremien der Partei fiel sein zuvor nicht abgestimmter Vorschlag für die Neubesetzung des Generalsekretärs durch. Als Konsequenz daraus trat Kutschaty zunächst vom Partei- und dann vom Fraktionsvorsitz zurück. Ende Mai wählte die Fraktion den Kölner Abgeordneten Jochen Ott zu ihrem Vorsitzenden. Als Interimschef führte der Oberbürgermeister von Hamm, Marc Herter, seit März die Landespartei.