Abwärtstrend der Union : Die verlorene Heimat

Es gibt in der CDU einen Sehnsuchtsort, von dem nicht nur die Alten in diesen unruhigen und ungewissen Tagen schwärmen wie von der verlorenen Heimat. Einer Heimat, in der noch alles gut war, in der die Felder noch fruchtbar waren, der Hof groß und gesund, die Vormachtstellung der Familie unbestritten, die Anhängerschaft selbstverständlich loyal. Dieser Sehnsuchtsort tauchte zum letzten Mal am Abend des 22. September 2013 im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin auf. CDU und CSU hatten bei der Bundestagswahl zusammen mehr als 40 Prozent erzielt, nach Mandaten war die absolute Mehrheit zum Greifen nah.

Mancher Christdemokrat redet sich heute noch ein, man habe im Jahr 2013 mit einem konsequenten CDU-Profil fast die absolute Mehrheit erobert und müsse nur wieder so werden wie damals. Dabei war das so spektakulär wirkende Ergebnis der Union 2013 nur relativ gut, weil die AfD – und die FDP – um Haaresbreite an der Fünfprozent-Hürde gescheitert waren, also ihre zusammen fast zehn Prozent der Stimmen keine Wirkung entfalteten. Man wollte nicht sehen, will es bis heute nicht. Auf der Homepage des Bundeswahlleiters wird zwar das 4,8-Prozent-Ergebnis der FDP gesondert aufgeführt, die 4,7 Prozent der AfD werden jedoch in der Rubrik „Sonstige“ versteckt. Dieser Selbstbetrug, diese Hoffnung, dass es nur ein kurzer Spuk sei, der vorüber gehen werde, war der Anfang von einem langen Sinkflug der CDU.

Des einen Leid ist des anderen Freud. Während die CDU-Anhängerschaft schrumpft, werden die Grünen immer stärker und machen den Christdemokraten ihre Vormachtstellung streitig. Mancher spricht das derzeit aus in der Union, die einen hinter vorgehaltener Hand, andere laut. Bislang seien die Grünen zwar eine Partei, die sich auf wenige Themen beschränke, sagte jetzt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, der der heutigen CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer in diesem Amt gefolgt ist. Volkspartei zu sein heiße nicht nur, bestimmte Wahl- oder Umfrageergebnisse zu bekommen, sondern vor allem auch ein breites Angebot für weite Teile der Bevölkerung zu machen. In Teilen Deutschlands gelinge es den Grünen allerdings, ein solches Angebot für weite Teile der Bevölkerung zu machen, etwa in Baden-Württemberg.

„Deshalb muss die CDU noch einmal zu ihrer einstigen Stärke zurückfinden“

Das gehe nur, äußerte Hans im Gespräch mit dieser Zeitung, wenn die Volksparteien Schwäche zeigten. Dann kommt ein Sehnsuchts-Satz: „Deshalb muss die CDU noch einmal zu ihrer einstigen Stärke zurückfinden.“ Hans, der wie viele seiner Parteifreunde gerade vor dem Parteitag Ende der Woche in Leipzig vor Personaldebatten warnt und dazu aufruft, im Team zu spielen, dürfte am Wochenende etwas neidisch nach Bielefeld geschaut haben, wo die Grünen auf ihrem Parteitag Harmonie vorführten. „Debatten über Führungspersonal führen die Grünen derzeit nicht. Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden“, sagte Hans. Dann kommt das Angstszenario: „Wenn man als Partei die Vorreiterrolle einmal verloren hat, ist es ganz schwierig, sie wieder zurückzuerobern.“ Das habe man in Baden-Württemberg gesehen. „Das ist eine Erfahrung, die ich im Bund nicht brauche.“