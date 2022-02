Abtreibungen : FDP-Abgeordnete löscht umstrittenes 219a-Video

Die Bundestagsabgeordnete Kristine Lütke (FDP) hat am Dienstag ein umstrittenes Video gelöscht, in dem zu sehen ist, wie sie mit vier anderen Abgeordneten ihrer Fraktion tanzend und mit Sonnenbrillen durch einen Gang des Bundestags geht. „Wir auf dem Weg zur Abstimmung, um endlich § 219a aus dem StGB kicken zu können“, heißt es in dem neunsekündigen Clip, der mit dem Song „Short Dick Man“ unterlegt ist. Einige Abgeordnete machen in dem Video mit ihren Händen eine Kopf-ab-Bewegung.

„Dass die Information über Schwangerschaftsabbrüche und unterstützende Ärztinnen und Ärzte künftig nicht mehr strafbar sein wird, das ist ein Grund zur Freude“, schrieb die 39 Jahre alte Lütke auf Twitter. „Das dazu gepostete Video hat bei diesem sensiblen Anlass aber Raum für Missverständnisse geboten. Ich habe es daher gelöscht und bitte um Entschuldigung!“ Lütke sitzt seit vergangenem Jahr im Bundestag und ist sucht- und drogenpolitischen Sprecherin ihrer Fraktion.

Vor allem Politiker der Union hatten das Video kritisiert. „Keine Frau rennt tanzend und singend zur Abtreibung“, schrieb etwa Dorothee Bär (CSU). Die CDU-Politikerin Julia Klöckner schrieb: „Nicht Ihr Ernst, Tanzeinlagen zu diesem Thema? Es geht auch um die Frage von Lebensschutz. Die Abschaffung des Par. 219 wie eine Party zu feiern, zu ignorieren, dass es auch um Zielkonflikte geht … Das Leben oder die Abtreibung eines Ungeborenen ist nichts Banales.“ Auch CDU-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Serap Güler zeigte sich empört und bezeichnete das Video als „geschmacklos“. „Schwangerschaftsabbrüche sind keine Party!“, schrieb sie.

Ria Schröder (FDP), ebenfalls in dem Video zu sehen, verteidigte das Video hingegen. „Geschmacklos ist ein Paragraph im Strafgesetzbuch (!), der Frauen sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche vorenthält“, schrieb die 29 Jahre alte Politikerin auf Twitter. Auch Schröder sitzt seit vergangenem Jahr im Bundestag, zuvor war sie eine Zeit lang Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, der Nachwuchsorganisation der FDP.

Die Regierung aus SPD, Grünen und FDP hatte im vergangenen Jahr in ihrem Koalitionsvertrag die Abschaffung des Paragrafen, der die Werbung für Abtreibungen verbietet, vereinbart.