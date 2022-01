Werbeverbot für Abtreibungen : Buschmann legt Entwurf für Streichung von Paragraph 219a vor

Aktualisiert am

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) Bild: dpa

Die Ampelkoalition will das Werbeverbot für Abtreibungen abschaffen. Die CDU ist strikt dagegen, denn so könne künftig frei in jeder S-Bahn für Schwangerschaftsabbrüche geworben werden, heißt es von der Opposition.