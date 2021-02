Abstrich und Gurgeln : Wie wirksam sind die Corona-Selbsttests?

Schulkinder an einer Schule in Wien mit Antigen-Schnelltests am Montag. Bild: dpa

Eine Weg aus der Pandemie kann nur mit einer durchdachten Teststrategie gelingen. Zusätzlich zum klassischen PCR-Test, der im Labor ausgewertet wird, gibt es Antigen-Schnelltests. Für sie braucht es zwar kein Labor mehr, doch müssen die Tests von geschultem Personal vorgenommen werden. Zusätzlich zu den Antigen-Schnelltests soll es Selbsttests geben, auf die auch Bund und Länder hoffen. „Sobald Hersteller entsprechender Selbsttests, die für den Gebrauch ohne vorherige Schulung vorgesehen sind, eine Zulassung beantragen, wird der Bund diese zügig prüfen und bei erfolgreicher Prüfung zulassen“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Videokonferenz von Bund und Ländern an diesem Mittwoch.

Beiden Schnelltests ist gemein, dass ein positives Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. Auch ein negatives Testergebnis ist kein Garant dafür, dass die Person nicht infiziert ist. Eine zu große Zahl falsch-negativer Testergebnisse im Selbsttest könne „fatale Folgen haben“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Kann man schon jetzt Selbsttests in der Apotheke kaufen?

Das geht bislang nur in der Theorie. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist es laut der jüngsten Medizinprodukteverordnung zwar möglich, dass Apotheken Selbsttests anbieten. Allerdings müssen diese Schnelltests vorher für die Anwendung als Selbsttest zertifiziert werden, also ein CE-Zeichen tragen, und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet werden. Wesentliches Kriterium für eine solche Zertifizierung ist, dass die Tests von Laien verlässlich vorgenommen werden können. Aus der Sicht des Ministeriums ist die Qualität bei der Durchführung noch nicht hoch genug. Deshalb ist derzeit kein verfügbarer Schnelltest als Selbstest zugelassen, obwohl die Frage des Verkaufs schon geregelt ist.

Wie aussagekräftig sind Schnelltests inzwischen?

Nach Auffassung vieler Fachleute konnte die Zuverlässigkeit vieler Antigen-Schnelltests zuletzt gesteigert werden – vor allem, was die Sensitivität der Tests bei Personen betrifft, die mit dem Coronavirus infiziert und hochansteckend sind. Die Hersteller haben auch die Handhabbarkeit verbessert. Bei den meisten Schnelltests kann das Ergebnis ähnlich einfach abgelesen werden wie bei einem Schwangerschaftstest. Darüber hinaus hat die Industrie bei der Probenentnahme Fortschritte gemacht. Nur wenn der Abstrich im Rachen oder in der Nase korrekt erfolgt, kann der Test ein korrektes Ergebnis ermitteln – dieser Punkt ist besonders bei Selbsttests wichtig. Zuletzt zeigte sich jedoch, dass selbst Laien die Abstrichtupfer zuverlässig verwenden können, mit denen das Probematerial in der Nasenhöhle gewonnen wird. Durch die Nase in den hinteren Nasen-Rachenraum vorzustoßen, ist bei den komfortabelsten Selbsttests nicht mehr nötig. Bei hochansteckenden Infizierten ist auch in der oberen Nasenscheidewand genug Virusmaterial vorhanden, damit ein Antigen-Schnelltest anschlägt.

Wie viele Schnelltests gibt es auf dem Markt?

Die Angebote für Antigen-Schnelltests haben sich seit vergangenen Sommer vervielfacht, vor allem sind viele Tests inzwischen unabhängig von den Herstellern evaluiert worden. Die von Heidelberger Medizinern gegründete Internetseite „Diagnostics Global Health“ listet die geprüften Tests auf. Die vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte geführte, sehr viel längere Schnelltestliste führt allein die Herstellerangaben auf, die einige Mindeststandards erfüllen. Die meisten dieser Schnelltest sind nur für die Verwendung durch geschultes Personal konzipiert. Etwa seit der Jahreswende sind jedoch praxistaugliche Selbsttests validiert worden. Die großen Hersteller von Schnelltests in Europa hatten sich bislang allerdings wegen der eingeschränkt erlaubten Anwendung mit eigenen Studien zurückgehalten.