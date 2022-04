Vor Abstimmung im Bundestag : Wie sich Union und Ampel bei der Waffenhilfe geeinigt haben

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) spricht am Mittwoch in der Befragung der Bundesregierung im Bundestag. Bild: dpa

Die Fraktionen der Ampelregierung und der oppositionellen Union werden an diesem Donnerstag im Bundestag ge­meinsam einen Entschließungs­an­trag zu Waffenhilfen und anderer Un­terstützung für die Ukraine beschließen. Eine Einigung über das 100 Milliarden Euro schwere Ausrüstungspaket für die Bundeswehr, das mittels einer Grundgesetzänderung ins Werk gesetzt werden soll, ist damit allerdings nicht näher gerückt.

Ein Antrag zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine war in der vergangenen Woche von der CDU/CSU-Fraktion angekündigt worden, nachdem innerhalb der Koalitionsfraktionen Kritik an zu zögerlichem Handeln der Bundesregierung in dieser Frage entstanden war. Die Koalition legte daraufhin einen eigenen umfassenderen Antrag vor. Dieser fasste in der Frage der Waffenlieferung ihre eigene Position deutlicher und weiter. Die Bundesregierung ist nun ausdrücklich aufgefordert, auch die Lieferung schwerer Waffen zu ermöglichen.

Seit Dienstag hatten die Unionsfraktion und die Ampelfraktionen Gespräche darüber geführt, ob aus beiden An­trägen eine gemeinsame Fassung hergestellt werden könne, um in der Frage für die Unterstützung der Ukraine eine Einigkeit im Parlament – abgesehen von AfD und Linkspartei – demonstrieren zu können. Die Unionsfraktion stellte nach Angaben aus Fraktionskreisen dazu die Bedingung, dass eine Formulierung zum 100 Milliarden schweren Bundeswehrpaket in dem Ukraineantrag modifiziert werden müsse. Die Aufstellung dieses Sonderhaushalts, für die eine Änderung des Grundgesetzes notwendig ist, wurde am Mittwoch in erster Lesung eingeleitet. Die Unionsfraktion verlangt hier weitere Präzisierungen zur Verwendung der Investitionsmittel.

Anders als bei dem Antrag zur Ukrainehilfe, der an diesem Donnerstag im Plenum beraten und abgestimmt werden soll, ist ihre Zustimmung für das 100-Milliarden-Programm nötig, um die verfassungsändernde Mehrheit zu erreichen. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johann Wadephul sagte, die Regierung könne notfalls auch einfach den Haushalt erhöhen, um die notwendigen Mittel für die Bundeswehr zu beschaffen. Wenn die Union aber zu diesem Zweck einer Grundgesetzänderung zustimmen solle, dann müsse mit ihr über Konditionen geredet werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte das Sondervermögen zur Stärkung der Bundeswehr in seiner Regierungserklärung nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine angekündigt. Dazu soll nun Artikel 87a des Grundgesetzes ge­ändert werden. „Der Gesetzgeber beabsichtigt zur Stärkung der Bündnis- und Vertei­digungsfähigkeit die Errichtung eines Sondervermögens ‚Bundeswehr‘ mit ei­nem Volumen von bis zu 100 Milliarden Euro, um festgelegte überjährige Großvorhaben insbesondere der Bundeswehr zusätzlich zum eigentlichen Verteidigungshaushalt zu finanzieren“, heißt es im Gesetzentwurf.

Die Bundeswehr solle eine gesicherte Finanzierungsgrundlage für ihre mittel- bis langfristige Ertüchtigung erhalten. „Das Finanzierungsvolumen ist im Rahmen der Schuldenregel nicht zu realisieren.“ Das Sondervermögen dürfe gleichwohl die Schuldenbremse des Grundgesetzes nicht infrage stellen. Daher die geplante Ausnahme im Grundgesetz von der Schuldenregel.

Die Union fordert Mitsprache

Die Union hat früh klargemacht, dass sie nur unter Bedingungen bereit ist, der Grundgesetzänderung zuzustimmen. Sie fordert eine dauerhaft gesicherte auskömmliche Finanzierung der Bundeswehr (Zwei-Prozent-Ziel der NATO), ei­ne Mitsprache bei den geplanten An­schaffungsprogrammen und einen Tilgungsplan für die neuen Schulden.

Die Bundeswehr und die NATO sind nach den Worten des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz so aufzustellen, dass sie den Verteidigungsauftrag erfüllen könnten. Am derzeitigen Zustand habe auch seine Partei ihren gehörigen An­teil. „Das müssen wir jetzt alle gemeinsam korrigieren.“ Die dazu notwendige Kraftanstrengung geht nach den Worten von Merz weit über die 100 Milliarden Euro des Sondervermögens hinaus. Im laufenden Etat des Verteidigungs­ministeriums fehlten jedes Jahr 20 Milliarden Euro. Die 100 Milliarden reichten somit rechnerisch gerade einmal für fünf Jahre. „Schon zu Beginn der nächsten Legislaturperiode stehen wir vor dem­selben Dilemma wie heute.“

Es ge­he somit darum, die Schwerpunkte in der Haushaltspolitik grundlegend zu än­dern. Wenn man neue Prioritäten setzen müsse, heiße das, dass nicht alles so weiterlaufen könne wie bisher.

Merz umriss die Konsequenzen seiner Analyse mit folgenden Worten: „Für weitgehende Entlastungen der privaten Haushalte und der Unternehmen in Deutschland bestehen in den öffent­lichen Haushalten einfach keine großen Spielräume.“ Man könne das ein oder andere tun, aber jede Einschränkung der Wachstumserwartung und jede Steigerung der Geldentwertung werde man nicht aus öffentlichen Mitteln kompensieren können. „Wir werden wahrscheinlich für eine längere Zeit den Höchststand unseres Wohlstands in Deutschland erreicht, wenn nicht überschritten haben“, sagte der CDU-Vorsitzende.

Nach der Ankündigung des Kanzlers zum Sonderhaushalt von 100 Milliarden hatte es Stimmen bei SPD und Grünen gegeben, die vorschlugen, diese riesige Summe dürfe nicht allein für militärische Zwecke ausgegeben werden, es müssten vielmehr im Sinne eines umfassenden Sicherheitsbegriffs auch andere Vorhaben der Friedenssicherung oder der Entwicklungshilfe damit finanziert werden. Außenministerin Baerbock sagte, diese Aufgaben würden nun anders finanziert.

Die Unionsparteien hatten sich zuvor scharf gegen eine solche Öffnung bei der Verwendung der Mittel gewandt und angekündigt, sie wollten an den Entscheidungen beteiligt sein, für welche Vorhaben das Geld ausgegeben werden soll. Außerdem solle ein Tilgungsplan erstellt werden, um die Rückzahlung der Schulden zu klären.