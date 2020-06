Abstimmung im Bundesrat : „Homo-Heilungen“ werden verboten

Aktualisiert am

Ein Mann trägt bei einer Demonstration einen Anstecker mit dem Umriss Deutschlands in Regenbogenfarben Bild: dpa

Die umstrittenen Behandlungen zur Änderung der Sexualität oder der geschlechtlichen Identität sind künftig verboten. Der Bundesrat stimmte am Freitag für das Verbot sogenannter Konversionsbehandlungen. Insbesondere Minderjährige sollen damit vor schädlicher Beeinflussung geschützt werden.

Verboten werden Therapien, die eine Änderung oder Unterdrückung der sexuellen Präferenz oder der Geschlechtsidentität zur Folge haben. Geschlechtsumwandlungen, die die selbst empfundene Identität unterstreichen, sind davon ausdrücklich ausgenommen. Das gilt auch für Behandlungen von Störungen wie Exhibitionismus und Pädophilie. Verstöße gegen das Verbot können mit bis zu einem Jahr Gefängnis oder Geldstrafe geahndet werden. Auch das Werben oder Vermitteln von umgangssprachlich „Homo-Heilung“ genannten Angeboten wird bestraft.

Bei Verstoß droht eine Geldbuße in Höhe von bis zu 30.000 Euro. Das Verbot gilt grundsätzlich für Therapien an Minderjährigen unter 18 Jahre, aber auch für solche an Volljährigen, wenn deren Einwilligung auf einem Willensmangel beruht, wie es im Gesetzestext heißt. Konversionstherapien verursachen Experten zufolge oft Ängste und Unsicherheiten bei den Menschen, die angeblich behandelt werden sollen.