Abschreckung : Deutschland ist auf einen Krieg nicht vorbereitet

Nachbarn Deutschlands ha­ben sich seit Jahren vorbereitet auf das, was gerade in der Ukraine passiert. Sie haben Waffen, Kampfflugzeuge und Panzer im Wert von Milliarden bestellt, die Wehrpflicht wiedereingeführt, die Streitkräfte reformiert und ihre Gesellschaften auf einen Krieg vorbereitet. Drei Länder ragen besonders heraus: In Nordeuropa Schweden und Finnland, im Baltikum Estland. Spätestens seit Russland 2014 die Krim annektierte, setzen sie auf das Konzept der „Total Defence“, eine allumfassende Verteidigung.

Das bedeutet erst einmal, dass sie aufrüsten, und zwar massiv. Schweden will im Jahr 2025 fast neun Milliarden Euro für sein Militär ausgeben, drei Milliarden mehr als im Moment. Das Land plant, dreißigtausend zusätzliche Soldaten in den Dienst zu stellen. Es hat Einheiten auf der Insel Gotland in der Ostsee stationiert, will ein neues U-Boot anschaffen, und es modernisiert seine Kampfflugzeuge. 2017 führte es die allgemeine Wehrpflicht wieder ein.

Ähnlich sieht es in Finnland aus. Ende des vergangenen Jahres bestellte es 64 amerikanische F-35-Kampfflugzeuge, das ist einer der größten Aufträge in der Geschichte des Landes. Damit würde Finnland die Ziele der NATO übertreffen, wenn es dort Mitglied wäre. Seit Jahren stellt das Land mehr Berufssoldaten in Dienst, die Wehrpflicht hat es nie abgeschafft. Die Finnen haben außerdem ihre Streitkräfte reformiert.

Neben den operativen Truppen, die besonders gut ausgestattet sind und verlegt werden können, stärken sie ihre lokalen Einheiten. Das sind Soldaten, die überall im Land stationiert sind und die in der Regel aus der Gegend stammen. Sollte Finnland angegriffen werden, bilden sie das Rückgrat der Armee. Sie sollen mit ihrer Ortskenntnis Wasserwerke, Kraftwerke und Brücken verteidigen und dem Land so Zeit verschaffen. Die operativen Einheiten werden dann dahin verlegt, wo besonders schwer gekämpft wird. Estland hat ebenfalls an der Wehrpflicht festgehalten und die Landesverteidigung gestärkt.

Alle müssen mithelfen zu verteidigen

Doch bei der „Total Defence“ geht es um weit mehr als Soldaten, Waffen und Geld. Nicht nur die Streitkräfte sollen im Falle einer Auseinandersetzung das Land verteidigen, sondern die ganze Gesellschaft. Jeder soll mithelfen, wo er kann. Den wichtigsten Grund dafür nennen alle Länder ohne Umschweife: die Bedrohung durch Russland. Der finnische Brigadegeneral Sami Nurmi sagt der F.A.S.: „Wir grenzen an Russland. Wir müssen unseren Bürgern nicht erklären, warum es wichtig ist, ihr Land zu verteidigen.“

Estland liegt im Baltikum, dem Wladimir Putin unverhohlen droht. Dort fürchtet man schon lange, als Nächstes dran zu sein. In Strategiepapieren wird die russische Gefahr schonungslos analysiert: Der Kreml denkt in Einflusszonen, modernisiert sein Militär und lässt seine Soldaten Kampferfahrungen sammeln, wo immer es geht, zum Beispiel in Syrien. Er stationiert mehr und mehr Truppen an seiner westlichen Grenze. Er ist bereit, Waffengewalt einzusetzen, um seine Ziele zu erreichen.

Dabei achtet die russische Führung darauf, Konflikte so lange wie möglich unterhalb der Schwelle eines Krieges zu halten. Falschinformationen werden gestreut, Soldaten ohne Hoheitsabzeichen eingesetzt. Darauf kann man nur schlecht reagieren, und dabei soll das Konzept der „Total Defence“ helfen. „In der heutigen Welt müssen wir in der Grauzone operieren können“, sagt General Nurmi. „Krieg und Frieden, das ist einfach zu verstehen. Wenn Krieg herrscht, dann übernehmen die Streitkräfte die Kontrolle und haben die Unterstützung der Bevölkerung.“ Wenn aber kein Krieg sei und man trotzdem bedroht werde, müssten alle zusammenarbeiten, „Behörden, die ganze Gesellschaft“.