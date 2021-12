Angela Merkel tritt ab : Eine große Kanzlerschaft?

Bei aller berechtigten Kritik an den Irrtümern der Kanzlerin: Nach sechzehn Jahren an der Spitze der Regierung gebühren Angela Merkel auch Dank und Anerkennung.

Kannten wir sie? Angela Merkel hat behauptet, dass es so sei – und damit die Bundestagswahl vor acht Jahren entschieden. Und auch noch ihre vierte im Jahr 2017. Merkel warb für sich, wie ein Waschmittelhersteller für sein Waschmittel warb: Da weiß man, was man hat. Hätten die Deutschen das nicht geglaubt, dann wäre sie nicht 16 Jahre lang – eine Ewigkeit in den Demokratien des Westens – Bundeskanzlerin geblieben. Vielleicht wäre sie im September sogar noch einmal bestätigt worden, wenn sie nicht selbst zu dem Schluss gekommen wäre: Es reicht.

Davon waren auch jene überzeugt, die sie auf den Mond wünschten, mindestens. Doch ausweislich ihrer dreimaligen Wiederwahl und der Popularitätsumfragen, die sie fast immer anführte, fühlte die Mehrheit der Deutschen sich bei ihrer ersten Kanzlerin gut aufgehoben. Der Tenor des Urteils lautete: Die weiß schon, was sie tut und was richtig ist für dieses Land in einer Welt, die sich auf so vielen Feldern rasend schnell verändert.

Die Pandemie lehrte sogar die Kanzlerin das Fürchten

Diesen Ruf erwarb Merkel sich nicht als Visionärin, sondern als Krisenmanagerin. Jeder ihrer Vorgänger hatte mit Krisen zu tun, sie aber mit besonders vielen und schweren. Die letzte davon, die noch unbewältigte Pandemie, lehrte sogar die Kanzlerin das Fürchten. Dabei war Krise der Aggregatzustand der Politik, der Merkel am besten lag. In der Finanz- und Eurokrise konnte sie ihre Stärken ausspielen: ihren analytischen Verstand, ihren vernunftbetonten Pragmatismus sowie die Fähigkeit, in schwierigen Situationen Ruhe zu bewahren – und diese auch auszustrahlen.

In ihrem Krisenmanagement wurde sichtbar, was die Politikerin Merkel antrieb: Systeme, Strukturen, Errungenschaften zu bewahren, von denen sie glaubte, sie seien essenziell für die Erhaltung der Sicherheit, des Wohlstands und des Friedens in Deutschland. In diesem Sinne war Merkel eine Konservative. Daran, dass sie den gesellschaftlichen Mainstream würde umlenken können, glaubte sie zur Enttäuschung vieler Unionsanhänger nicht. Ihr genügten die Rolle der Moderatorin in der Mitte und eine Politik der kleinen Schritte. Der große Plan, das „historische Projekt“ war ihre Sache nicht. Ideologien aller Art sind ihr suspekt.

Manche Kritiker meinten sogar, sie habe überhaupt keine Werte. Doch selbst dieser Vorwurf verhinderte nicht eine Karriere, die einzigartig ist in der Geschichte der Republik: Eine Physikerin aus der untergegangenen DDR, „Kohls Mädchen“, stürzt ihren Entdecker vom Sockel, übernimmt dessen Partei und regiert dann so lange wie der Rekordkanzler. Nichts und niemand können sie dabei aufhalten, nicht einmal der „Andenpakt“ der CDU-Männer, die Merkel so unterschätzten wie viele andere auch.

Zur Herzensangelegenheit wurde die CDU für Merkel nie, sie war ihr Mittel zum Zweck. Aber auch der Partei genügte, dass Merkels Popularität die Union an der Macht hielt. Den Preis dafür, sich komplett von der Kanzlerin abhängig gemacht zu haben, bezahlte die CDU in der ersten Wahl ohne sie. Das Mitleid Merkels, die sich zur Aufgabe des Parteivorsitzes gezwungen gesehen hatte, hielt sich in Grenzen. Schuld am Niedergang der CDU hat aber auch sie.