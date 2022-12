Vorwürfe gegen Homolka : Eine „Kultur der Angst“ am Abraham Geiger Kolleg

Es sind harte Vorwürfe, die im vorläufigen Zwischenbericht der unabhängigen Untersuchung der Kölner Kanzlei Gercke Wollschläger gegen Walter Homolka, den Potsdamer Professor und Gründer der liberalen Ausbildungsstätte für Rabbiner und Kantoren Abraham Geiger Kolleg, erhoben werden: In insgesamt 23 Fällen wird Homolka Fehlverhalten nachgesagt, in neun Fällen liegt nach Auffassung der Ermittler „mindestens ein Anfangsverdacht für eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit“ vor, heißt es darin.

In einem Fall gehe es um den Anfangsverdacht einer Vorteilsnahme, in drei Fällen um mindestens den Anfangsverdacht einer Nötigung, in einem Fall um den Anfangsverdacht einer versuchten Nötigung, in einem Fall um den Anfangsverdacht einer Verleumdung, in zwei Fällen mindestens um den Anfangsverdacht einer Beleidigung und in einem Fall um mindestens den Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit nach der Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit dem Bundesdatenschutzgesetz.