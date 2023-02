Walter Homolka, langjähriger Rektor des Abraham Geiger Kollegs in Potsdam zur Ausbildung liberaler Rabbiner und Kantoren und Professor an der Universität Potsdam, hat in seiner englischsprachigen Doktorarbeit mehr als 60 Seiten einer unveröffentlichten Examensarbeit ohne Quellenangabe übernommen und ins Englische übersetzt. Konkret geht es um Homolkas englischsprachige Dissertation „From Essence to Existence. Leo Baeck and religious Identity as a Problem of Continuity and Change in liberal Jewish and Protestant Theology“, die er am King’s College in London eingereicht hat und für die ihm 1992 der englische Doktorgrad PhD verliehen wurde.

Die Dissertation umfasst insgesamt 240 Seiten Text mit Fußnoten unterhalb des Textes und 27 Seiten Literaturverzeichnis. Ein Viertel der Dissertation erweist sich nun nach Recherchen der F.A.Z. als Plagiat. Konkret geht es um die Kapitel 3 bis 6 auf den Seiten 43 bis 106 in Homolkas englischer Dissertation.