Dorothee Feller (CDU) am 21. April im Schulausschuss des Landtags in Düsseldorf Bild: dpa

Die Ursache der gravierenden Computer-Panne zum Auftakt der schriftlichen Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen war nach Auskunft von Schulministerin Dorothee Feller (CDU) ein missratenes Update und daraus folgend eine „nicht optimale Dimensionierung des Systems“ eines IT-Dienstleisters.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Das Unternehmen, mit dem ihr Haus seit 2018 ohne Beanstandungen zusammenarbeite, um den weiterführenden Schulen im Land Klausuren für Zentralprüfungen sicher zum Download zur Verfügung zu stellen, habe vor einem Jahr sowohl beim Hauptserver als auch beim Notfall-Server ein Update vorgenommen. Dadurch seien die Server nun nicht mehr in der Lage gewesen, den Zugriff von 900 Gymnasien und Gesamtschulen gleichzeitig zu bewältigen. Ein Testlauf im Herbst mit rund 240 Schulen habe noch reibungslos funktioniert.

In einer von der SPD beantragten Sondersitzung des Schulausschusses im nordrhein-westfälischen Landtag bat Feller abermals um Entschuldigung. „Eine kurzfristige Verschiebung von Abiturklausuren darf nicht passieren“, sagte die Ministerin. Das stelle eine „erhebliche Belastung für die Prüflinge“ dar. „Ein solcher Vorgang darf sich nicht wiederholen.“

Die Lösung war „zum Greifen nahe“

Nach Fellers Angaben versuchte sowohl das IT-Unternehmen als auch ihr Haus am Dienstag über viele Stunden alles, um die Dokumente doch noch an die Schulen zu übermitteln und eine Verschiebung der Prüfungen in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik zu vermeiden. Immer wieder habe der IT-Dienstleister zugesichert, die Probleme rasch in den Griff zu bekommen. Zudem sei es 300 Schulen gelungen, die Klausuren herunterzuladen.

Erst um kurz vor 18 Uhr sei klar gewesen, dass das Unternehmen den Download am Dienstag nicht mehr garantieren konnte. Die Ministerin sagte, sie habe sich zu diesem Zeitpunkt gleichwohl dagegen entschieden, den Prüfungstermin zu verschieben. Denn ihr Haus habe parallel daran gearbeitet, die Klausur-Aufgaben von einem eigenen Server herunterladen zu lassen. Man habe alles daran gesetzt, „den Prüfungstermin am Mittwoch zu halten und damit den Schülern die mit einer Verschiebung verbundenen Belastungen zu ersparen.“

Laut Feller war die Lösung zum Greifen nahe, als das Ministerium einen ebenfalls folgenschweren Fehler machte. Als 96 Prozent des Datenvolumens hochgeladen waren, sei bereits die E-Mail mit dem Zugangslink an alle Schulen versandt worden. Noch bevor der Upload abgeschlossen gewesen sei, sei es dann zu so vielen Downloadversuchen gekommen, dass der Server des Ministeriums zeitweise nicht mehr zu erreichen gewesen sei. „Das war für uns alle ein bitterer Moment und eine herbe Enttäuschung, denn nun stand endgültig fest, wir müssen die Schulen über eine Verschiebung der Abiturprüfungen informieren.“ Bis zuletzt sei alles versucht worden, um die „planmäßige Prüfungsdurchführung am nächsten Tag sicherzustellen“.

Kritik von der Opposition

Vorwürfe von Opposition und Bildungsverbänden, das Schulministerium habe miserabel kommuniziert, wies Feller zurück. Die Schulen seien mit vier E-Mails zwischen 15:35 und 20:35 Uhr informiert worden, sie selbst habe am Abend mit Verbandsvertretern telefoniert. Man sei „nicht abgetaucht“, habe jedoch bewusst davon abgesehen, Zwischenstände mitzuteilen. „Wir haben uns in die Situation der Prüflinge hineinversetzt, die sich noch in der letzten Vorbereitungsphase auf ihre Klausuren befanden“. Eine offizielle Nachricht aus dem Ministerium, dass es erhebliche Downloadprobleme gab, hätte in einer Phase „in der wir noch begründete Hoffnung hatten, zu einer verheerenden Verunsicherung geführt“, sagte Feller.

Jedoch sei es „aus heutiger Sicht“ ein Fehler gewesen, Medien und Abgeordnete am Dienstag nicht „vertraulich informiert“ zu haben. Um alle Abiturprüfungen bis zum 22. Mai sicher über die Bühne zu bringen, habe man nun einen „Plan C und D“, um Pannen wie in dieser Woche auszuschließen. Bisher sind keine weiteren IT-Probleme bekannt geworden.

Mehr zum Thema 1/

Die Opposition blieb bei ihrer Kritik an der Ministerin. Von der SPD hieß es, rund um die verschobenen Abi-Prüfungen sei im Schulministerium alles schief gegangen, was schief gehen könne. „Daran hat Ministerin Feller großen Anteil gehabt. Das hat sie heute auch umfänglich eingeräumt.“ Fehlentscheidungen in der Kommunikation ließen sich auch nicht mit der lange gehegten Hoffnung auf eine technische Lösung rechtfertigen. Lehrkräfte, Schüler und ihre Familien seien stundenlang in Unsicherheit geblieben, während das Ministerium abgeschottet an Auswegen bastelte.

Die Sozialdemokraten erinnerten daran, dass Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Feller „als vermeintliche Verwaltungsmanagerin geholt (habe), die Ruhe ins System bringt. Dieses Versprechen steht seit Dienstag auf dem Prüfstand“. Von der AfD hieß es, man nehme der Ministerin zwar ihre Betroffenheit ab. Das ändere aber nichts daran, dass Feller die „Verantwortung und vielleicht auch die politischen Konsequenzen tragen muss“.