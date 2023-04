Aktualisiert am

Prüfungen in NRW verschoben : „Schüler und Lehrer sind zum Teil richtig sauer“

Die SPD will die wegen technischer Probleme verschobenen Abi-Prüfungen im Schulausschuss aufarbeiten. Die Kritik an Schulministerin Dorothee Feller wächst.

Dorothee Feller (CDU), Schulministerin von Nordrhein-Westfalen, im Dezember in Düsseldorf Bild: dpa

Nach der Verschiebung von Abiturprüfungen in NRW wegen einer technischen Panne hat die SPD-Fraktion eine Sondersitzung im Schulausschuss des Landtags beantragt. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) solle erklären, „wie sie ein rechtssicheres Abitur gewährleisten will“, sagte die schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Dilek Engin, am Mittwochmorgen.

Die für Mittwoch geplanten Abiturklausuren in Nordrhein-Westfalen waren wegen erheblicher technischer Probleme am Dienstagabend kurzfristig auf Freitag verschoben worden. „Eigentlich können sie nicht mehr verwendet werden, da eine Geheimhaltung nicht hundertprozentig sichergestellt werden kann“, sagte Engin mit Blick auf die Prüfungsaufgaben.

Die Sozialdemokratin warf der Ministerin eine schlechte Kommunikation vor, diese sei „über Stunden abgetaucht“ gewesen und hätte die Betroffenen im Ungewissen gelassen über das weitere Vorgehen. „Ausbaden müssen es jetzt die Lehrkräfte und die Abiturienten“, sagte die SPD-Politikerin Engin. „Im Übrigen insbesondere die Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens, die am Freitag das Zuckerfest feiern.“

Viele hätten bis zum Abend auf den Download gewartet

Auch Lehrerverbände übten Kritik am Krisenmanagement von Schulministerin Feller. Der Präsident des Lehrerverbandes NRW, Andreas Bartsch, kritisierte in der „Rheinischen Post“, dass das Schulministerium den IT-Dienstleister gewechselt habe und viele Schulleiter darüber verärgert seien, dass es keinen Testlauf für den Download gegeben habe. Der Wechsel des Dienstleisters habe zudem ohne Beteiligung von Schulvertretern stattgefunden, der mehrfache Hinweis darauf, das System frühzeitig zu testen, sei ignoriert worden.

„Schüler und Lehrer sind zum Teil richtig sauer“, sagte die Landesvorsitzende des Philologenverbandes NRW, Sabine Mistler. Viele Lehrer hätten in den Schulen bis zum Abend auf den Download der Klausur-Aufgaben gewartet, bis dieser dann schließlich doch abgesagt worden sei. Es müsse nun sehr gründlich geprüft werden, woran es gelegen habe, forderte Mistler. Denn am Mittwoch beginne bereits wieder der Download für die regulären Abitur-Prüfungen am Donnerstag.

Die Ministerin versprach indes, das Ministerium werde die Störung gemeinsam mit dem externen Dienstleister „intensiv aufarbeiten“. Es gehe darum, „die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, damit die Prüfungen an den Folgetagen störungsfrei durchgeführt werden können“.

„Die Störung und kurzfristige Verschiebung der Abiturklausuren ist außerordentlich ärgerlich“, hatte die CDU-Politikerin bereits am Dienstagabend zugegeben. Schließlich hätten sich die Abiturientinnen und Abiturienten intensiv auf ihre Prüfungen vorbereitet. Die technische Störung habe aber den Download der Prüfungsaufgaben verhindert, so dass die Schulen die Aufgaben nicht rechtzeitig bekommen konnten.

Betroffen waren die Prüfungsfächer Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik. Der landesweite Download für die Schulen war am Dienstag vom Ministerium um 12.00 Uhr geöffnet worden. Bei viele Schulen klappte er aber nicht.