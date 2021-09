Abgeordnetenhauswahl in Berlin : „Arm, aber sexy“ ist längst vorbei

Am Tag der Bundestagswahl stimmen die Berliner auch über das Abgeordnetenhaus ab. Der rot-rot-grüne Senat hinterlässt der Hauptstadt einen Berg an Problemen.

Bässe dröhnen, Menschen bewegen sich im Takt der Technomusik. Es ist ein sonniger Samstagnachmittag auf der Frankfurter Allee im Bezirk Friedrichshain. Vor dem Kino Kosmos haben sich Hunderte von jungen Leuten versammelt. Sie tragen schwarze Klamotten, zeigen tätowierte Arme und Beine, trinken Bier, rauchen. Die Raver-Szene hat sich zur Tanzdemo versammelt, um gegen „Mietenwahnsinn“ zu protestieren. An den fünf Lastwagen, die den Demo-Zug begleiten, sind Parolen angebracht wie „Miethaie wegbassen“ und „Wir tanzen uns unser Berlin zurück“.

Eine Dragqueen mit oranger Perücke fordert die Leute auf, beim Tanzen Maske zu tragen, sonst müsse die Demo abgebrochen werden. Dann wird „unser geliebter Klaus“ begrüßt. Es ist Klaus Lederer, Kultursenator und Spitzenkandidat der Berliner Linken, Klubbesucher und schwul. In knallroter Trainingsjacke springt der schlanke Mann auf den ersten Wagen ans Mikrofon. Gerade war er noch bei der Mietendemo auf dem Alexanderplatz, dort wurde für den Volksentscheid zur Enteignung der Immobilienkonzerne geworben.

„Wir wollen Klubs, wir wollen feiern“, ruft Lederer. Mit 2-G, dem Einlass für Geimpfte und Genesene, sei Party in Berlin wieder möglich. Doch kürzlich habe ein Klub trotz Hilfe vom Senat zugemacht, weil die Miete erhöht worden sei. „Das Problem ist nicht Corona, sondern das Problem ist der Kapitalismus“, ruft Lederer. Der sei „ziemlich unappetitlich“. Zum Glück gebe es einen neuen Klub, da sich smarte Leute getraut hätten, Geld zu investieren. Das hat in Lederers Sicht mit Kapitalismus offenbar nichts zu tun. Der Senator ruft dazu auf, am 26. September beim Volksentscheid mit Ja zu stimmen und bei der Berlin-Wahl am gleichen Tag „progressive Parteien“ zu wählen. „Damit es aufhört, dass wir hören müssen, das regelt der Markt“, sagt er.

Der Markt hat es mit Berlin nicht gut gemeint in der Corona-Krise. Die Touristen, die der Stadt das Geld bringen, waren weg, die Klubs zu. Das ändert sich nun, aber wie vorher ist es noch lange nicht. Der 47 Jahre alte Lederer, promovierter Jurist, hat sich Achtung erworben durch sein Engagement während der Pandemie, die Berlins Kulturszene hart getroffen hat. In vielen Umfragen der vergangenen Jahre war er der beliebteste Politiker Berlins, was – ohne Lederer zu nahe zu treten – viel über das politische Personal der Hauptstadt aussagt.

Alles dreht sich ums Wohnen und Mieten

Chancen auf das Rote Rathaus hat Lederer nicht, seine Partei kommt in Umfragen auf 12 bis 15 Prozent. Das ist immerhin doppelt so viel, wie der Linken bundesweit prognostiziert wird. Bröckelnde Bastionen hat die Partei noch im ehemaligen Ostteil der Stadt. Doch auch viele, die tanzend demonstrieren, bringen Lederers Partei nicht mehr mit SED und DDR-Mief in Verbindung, sondern mit einem hippen radikalen Antikapitalismus. Die Auswüchse dieser Szene, von der Linkspartei als „Freiräume“ verharmlost, liegen nur wenige hundert Meter vom Treffpunkt der Tanzlustigen entfernt: in den teilbesetzten Häusern der Rigaer Straße, wo sich Linksextremisten seit Jahren Gefechte mit der Polizei liefern und die Anwohner terrorisieren.

Wohnen und Mieten – das ist das überragende Thema in Berlin. Vor fünfzehn Jahren lockte die Stadt mit billigen Mieten und geringen Lebenshaltungskosten junge Leute aus aller Welt an. „Arm, aber sexy“ ist aber längst vorbei. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Mieten in Berlin verdoppelt, das konnte selbst das gute Wirtschaftswachstum der Stadt nicht auffangen. Selbst Familien aus der Mittelschicht können sich Wohnungen in vielen Stadtteilen nicht mehr leisten, vom Haus im Grünen ganz zu schweigen.