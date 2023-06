Renate Künast (links, Grüne) zusammen mit Katrin Helling-Plahr (FDP) am 13. Juni 2023 in Berlin während der Vorstellung eines Gesetzentwurfs zur Neuordnung der Sterbehilfe Bild: dpa

Um eine liberale Regelung der Suizidbeihilfe durchzusetzen, haben sich die Parlamentariergruppen um die Grünen-Politikerin Renate Künast und die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr zusammengetan und einen gemeinsamen Gesetzentwurf erarbeitet. Am Dienstag wurde er in Berlin vorgestellt.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Nötig geworden war die Neuordnung der Suizidbeihilfe durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020. Karlsruhe hatte damals ein seit 2015 bestehendes Verbot der geschäftsmäßigen, also auf Wiederholung angelegten Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärt, da es das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben verletzt.

Beide Gruppen teilen die Auffassung, dass es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben geben muss und dieses außerhalb des Strafrechts zu regeln ist. „Jeder, der aus autonom gebildetem, freiem Willen sein Leben eigenhändig beenden möchte, hat das Recht, hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen“, heißt es im Gesetzentwurf.

Beratung muss nachgewiesen werden

Das Gesetz solle eine unwürdige und nicht von freiem Willen getragene Umsetzung des Sterbewunsches verhindern, „sowie eine autonome und vollinformierte Entscheidungsfindung suizidwilliger Personen sicherstellen“. Damit soll eine liberalere Regelung gegenüber dem Gesetzentwurf der Abgeordnetengruppe um den SPD-Politiker Lars Castellucci vorgestellt werden.

Der Entwurf sieht sich aus der Sicht Helling-Plahrs einem Ausgleich zwischen der Gewährleistung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben auf der einen und dem Schutz Suizidwilliger vor übereilten und nicht autonom gebildeten Suizidentscheidungen auf der anderen Seite verpflichtet. Ein Arzt dürfe einer volljährigen Person, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitze oder ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland habe und aus autonom gebildetem freiem Willen, sein Leben eigenhändig beenden möchte, ein Arznei- oder Betäubungsmittel zum Zweck der Selbsttötung verschreiben, heißt es in den Bestimmungen.

Der Arzt ist verpflichtet, die suizidwillige Person mündlich und in verständlicher Form über sämtliche für die Selbsttötung wesentlichen medizinischen Umstände aufzuklären. Dazu gehörten der voraussichtliche Ablauf der Selbsttötung und die Risiken der bei der Selbsttötung angewendeten Methode. Der Arzt muss sich durch eine Vorlage einer Bescheinigung nachweisen lassen, dass sich eine sterbewillige Person höchstens zwölf Wochen vor der Verschreibung in einer Beratungsstelle hat beraten lassen.

Verschreiben darf der Arzt das Medikament erst dann, wenn die Beratung mindestens drei Wochen zurückliegt. In besonderen Härtefällen, wenn jemand an Symptomen leidet, die ihn in seiner gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen oder wenn er an einer unheilbaren Krankheit leidet, kann ein Arzt davon absehen, sich die erfolgte Beratung bescheinigen zu lassen. In solchen Fällen muss allerdings ein zweiter, unabhängiger Arzt zur gleichen Einschätzung kommen.

Auch der Bundesrat müsste zustimmen

„Jeder hat das Recht, sich zu Fragen der Hilfe zur Selbsttötung beraten zu lassen“, heißt es in dem Entwurf. Die Beratungen sollen ergebnisoffen sein und nicht bevormunden. Für die Beratung sollten die Länder ein ausreichendes Angebot sicherstellen, eine Beratungsstelle dürfe nur anerkannt werden, wenn sie die Gewähr für ein fachgerechtes Vorgehen sichert. Das Bundesverfassungsgericht habe sehr klar gesagt, dass Staat und Gesellschaft ein Urteil über die Berechtigung des Sterbewunsches nicht zustünden, sagte Helling-Plahr bei der Vorstellung.

Künast forderte Pläne und Fristen für den Aufbau weiterer Beratungsstellen nach dem Vorbild der Schwangerschaftsberatung. Sollte eine liberale Regelung der Suizidbeihilfe die Mehrheit des Bundestags finden, müsste auch der Bundesrat zustimmen, weil die Länder für den Aufbau der Beratungsstellen finanziell mit aufkommen müssten.

Der Gesetzentwurf um Lars Castellucci (SPD), Ansgar Heveling (CDU), Kirsten Kappert-Gonther (Grüne), Petra Pau (Linke) und Benjamin Strasser (FDP) will die Suizidbeihilfe über das Strafrecht regeln und sieht ein Verbot der geschäftsmäßigen organisierten Sterbehilfe vor. Verstöße sollen mit bis zu drei Jahren Haft oder Geldstrafen geahndet werden.

Nicht rechtswidrig ist die geschäftsmäßige Sterbehilfe aus der Sicht dieser Abgeordneten nur dann, wenn bestimmte Beratungspflichten und Wartezeiten erfüllt sind. Sterbewillige müssen sich von mindestens zwei Fachärzten für Psychiatrie oder Psychotherapie untersuchen lassen und mindestens eine weitere Beratung bekommen. Außerdem ist ein Verbot für die Werbung für Suizidbeihilfe vorgesehen. Der Entwurf wurde bisher von 111 Abgeordneten unterzeichnet.