Spekulationen über Bouffier : Eine Warnung an die eigene Partei?

Vielleicht sind die Äußerungen des hessischen Ministerpräsidenten als eine Art Warnung zu interpretieren, auch an die eigene Partei. Im Sinne von: ihr wusstet, dass es schnell gehen kann. Ende Februar hatte die Hessische Staatskanzlei über eine Krebserkrankung Bouffiers informiert. Von einem „begrenzten Hautkrebs“ war die Rede, der durch eine Strahlentherapie entfernt werden sollte. „Die Behandlung erfolgt ambulant, und Herr Ministerpräsident Bouffier wird seine Amtsgeschäfte fortführen“, hieß es. Durch die Öffentlichmachung der Krankheit sollten wohl Spekulationen vermieden werden. Erfolgreich war das nicht. Über kaum etwas wurde seitdem im Wiesbadener Politikbetrieb häufiger gesprochen.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Am Wochenende hat Bouffier nun Äußerungen getätigt, die die Spekulationen über ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt weiter anheizen. In einem Interview des Hessischen Rundfunks sagte Bouffier, er sei sehr dankbar, „dass nach allem was wir jetzt wissen“ und „jedenfalls im Moment“ die Krankheit besiegt sei, auch wenn man das „nie so genau auf Dauer“ wisse. Dem fügte er noch eine weitere Einschränkung hinzu: „Wenn das weiter so bleibt, werde ich meine Aufgabe mit Freude und voller Kraft machen.“

Bouffier ist 67 Jahre alt; seit mehr als 22 Jahren ist er in unterschiedlichen Positionen in der hessischen Landesregierung aktiv, seit ziemlich genau neun Jahren als Ministerpräsident. Im Januar war er zum dritten Mal in das Amt gewählt worden. Er weiß, dass derlei Worte vorhandene Spekulationen nur weiter anheizen. Nach Bekanntgabe der Erkrankung hatte sich Bouffier bei vielen Terminen vertreten lassen; nach einer Strahlentherapie machte er eine Reha in Süddeutschland. Ende April trat er erstmals wieder öffentlich auf. Die Staatskanzlei verbreitete ein Video, in dem Bouffier äußerte, er habe sich „gut erholt“.

Trotzdem bereiten sich auch innerhalb der CDU viele darauf vor, dass ein Wechsel in gar nicht so ferner Zukunft stattfinden könnte. In dem Interview sagte Bouffier nun auch: „Und wenn dann der Punkt kommt, an dem man sagt ,jetzt ist es aber mal gut‘, dann gehe ich davon aus, dass die hessische CDU wie bisher auch eine klare Antwort gibt.“ Auf die Frage nach möglichen Nachfolgern wird in Wiesbaden eigentlich nur ein Name ernsthaft genannt: Der von Bouffiers Parteifreund und Finanzminister Thomas Schäfer. Schäfer war zuletzt, wie in der Landeshauptstadt bemerkt wurde, noch einmal umtriebiger im Land unterwegs als ohnehin schon.

Im Fernsehen wurde Bouffier nun auch gefragt, ob er ähnlich wie sein Vorgänger Roland Koch einem möglichen Nachfolger den Vorteil geben könnte, als Ministerpräsident in den Wahlkampf zu gehen. Im vergangenen Jahr hatte Bouffier noch geäußert, er werde die Legislaturperiode voll ausfüllen. Nun sagte er: „Das werden wir dann beraten, wenn es soweit ist. Aber dafür spricht viel.“ Koch hatte damals im Frühjahr 2010 seinen Rückzug angekündigt, etwas mehr als ein Jahr nach einer Landtagswahl. Im August 2010 war dann Bouffier im Landtag zu seinem Nachfolger gewählt worden, er hatte damit mehr als drei Jahre Zeit, bis er sich als Ministerpräsident bei einer Landtagswahl dem Wählerwillen stellen musste.