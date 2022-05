Terrorverdacht : Messerangriff in Zug hatte wohl islamistischen Hintergrund

Am Freitagmorgen hat ein Mann in einer Regionalbahn Mitreisende mit einem Messer angegriffen. Ein Polizist, der auf dem Weg zur Arbeit war, griff ein. Nun gehen die Ermittler von einem islamistischen Hintergrund aus.

Der Messerangriff in einer Regionalbahn bei Aachen am Freitagmorgen hatte offenbar einen islamistischen Hintergrund. Das erfuhr die F.A.Z. aus Ermittlerkreisen. Der Angreifer hatte in der Euregiobahn RE4 gegen 7.40 Uhr kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Herzogenrath ein Messer gezogen und auf Mitreisende eingestochen.

Drei Menschen würden mit Schnittwunden in Krankenhäusern behandelt, hieß es. Lebensgefahr bestehe nicht.

Ein zufällig im Zug sitzender Bundespolizist, der auf dem Weg zu seiner Dienststelle war, habe den Mann überwältigt und festgenommen, teilte die Kölner Polizei mit. Zunächst hatte es geheißen, die Hintergründe der Tat und die Identität des Angreifers seien unklar. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit starken Kräften am Tatort und sprach mit Zeugen. Die Bahnstrecke bei Herzogenrath blieb zunächst gesperrt.

Um 14.30 Uhr will der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul die Öffentlichkeit über die Ermittlungen unterrichten.