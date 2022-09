9-Euro-Ticket : Es hat gewirkt – aber wie?

Aktualisiert am

Der Großversuch mit dem verbilligten Fahrschein für den Nahverkehr ist zu Ende. Die Wissenschaft bewertet das Ticket als Erfolg. Was genau es aber gebracht hat und wie es weitergehen sollte, ist noch nicht klar.

Sie liebt es: Eine Frau bei der Zug-Demo „Sonderzug zu Lindner“ am Bahnhof Gesundbrunnen im Berliner Stadtteil Wedding Bild: dpa

Das 9-Euro-Ticket war nicht nur eine Gelegenheit, günstig den Nahverkehr zu nutzen. Der dreimonatige Rabattzeitraum war auch für Verkehrswissenschaftler ein unverhofftes Glück – ein bundesweites Experiment, das zu bezahlen keine Forschungseinrichtung auch nur annähernd imstande wäre. Während Verhaltensänderungen im Verkehrsbereich normalerweise nur schwer zu beobachten sind, wenn nicht gerade die U-Bahn streikt oder eine wichtige Straße gesperrt ist, kauften nun Millionen das Sonderticket.

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Bundesregierung wollte damit die Menschen in Deutschland entlasten, was auch gelang – der inflationsbremsende Effekt ist kaum umstritten. Für die Verkehrswissenschaft ist aber auch interessant, ob das 9-Euro-Ticket dazu beigetragen hat, mehr Menschen für den umweltfreundlicheren ÖPNV zu gewinnen; das wäre dann ein Argument für ein Nachfolgeticket, da kaum ein Bereich den verpflichtenden Klimazielen so sehr hinterherhinkt wie der Verkehr.