9-Euro-Ticket : Stresstest für den Nahverkehr

Diese Chance kam plötzlich. Als Bund und Länder Ende Mai ein Nahverkehrsticket beschlossen, mit dem jeder für neun Euro im ganzen Land unterwegs sein kann, hat das Berit Schmitz – anders als viele andere in der Branche – nicht geschockt. „Für uns war das eine Chance, Kunden zurückzugewinnen, die wir während der Pandemie verloren haben“, sagt die Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG).

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Offenbar haben aber auch die Schockierten schnell in den Machermodus geschaltet und binnen Tagen organisiert, was in der Verkehrsbranche normalerweise monatelang hin und her gewendet wird. Wie viele Leute würden von Juni an zusätzlich einsteigen? Braucht es Extrazüge? Muss der Bus häufiger fahren? Von Juni an beförderten die Verkehrsunternehmen Millionen Menschen zusätzlich von A nach B – ein „Riesenerfolg“, lobte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Wie ging es den Verkehrsunternehmen damit, so schnell den Betrieb hochzufahren? Und könnten sie noch mehr Menschen befördern?

Um das zu beantworten, muss man auf ein System schauen, das bisher nicht dafür bekannt war, allzu schnell reagieren zu können. Denn wie der Nahverkehr jeweils vor Ort aussieht, wird in einem komplizierten Geflecht aus Unternehmen, staatlichen Akteuren und Verbänden ausgehandelt. Da es in der Natur der Sache liegt, dass es dabei nicht nur um einen Ort geht, sondern um mehrere, sprechen schnell sehr viele Leute mit.

Die S-Bahn fährt auf Schienen, die ihr nicht gehören

Aber von vorn: Wer in Frankfurt in eine S-Bahn nach Mainz steigt, um Berit Schmitz auf dem Betriebshof der MVG zu treffen, betritt einen Zug der DB Regio. Das ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. 2011 bekam es den Zuschlag, die S-Bahn-Strecken im Rhein-Main-Gebiet je nach Linie für 15 bis 22 Jahre zu betreiben. Ein Milliardenauftrag, bei dem DB Regio sich verpflichtete, jährlich 14,6 Millionen Kilometer auf dem S-Bahn-Netz zu fahren und an vorgegebenen Stationen zu halten.

Nutzt man einen winzigen Teil dieser gigantischen Zusage für die etwa 40-minütige Fahrt nach Mainz, ist man zwar im Netz der Mainzer Verkehrsgesellschaft angekommen, aber noch nicht bei Berit Schmitz. Vom Hauptbahnhof fährt eigentlich die Straßenbahn zum Betriebshof der MVG, aber gerade ist Baustelle. Also stellt die Verkehrsgesellschaft einen Bus bereit.

Ist man endlich bei Berit Schmitz, kann man sich von ihr erklären lassen, dass ihre MVG ein Tochterunternehmen der Mainzer Stadtwerke ist – die ihrerseits ein kommunales Unternehmen sind – und von der Stadt Mainz den Auftrag hat, bis 2044 Busse und Straßenbahnen zu betreiben. Während die MVG selbst dafür zuständig ist, das eigene Netz zu pflegen und auszubauen, fährt die S-Bahn auf Schienen, die ihr nicht gehören.

Die Passagiere sollen von all der Komplexität möglichst nichts mitbekommen – deshalb verkaufen sowohl die S-Bahn als auch die MVG gemeinsame Tickets, die Einnahmen werden dann nach einem komplizierten Schlüssel verteilt. Bei den meisten Nahverkehrsunternehmen machen Fahrkarten etwa die Hälfte der Einnahmen aus, mehr ist es bei kaum einem Unternehmen der Branche. „Der ÖPNV wird nie rein nutzerfinanziert sein können. Das geht nicht. Punkt.“ Warum erhöhen Sie nicht die Preise, Frau Schmitz? „Das wäre zu teuer, da hätten wir durch die Preiselastizität noch weniger Nachfrage.“ Und deshalb redet noch jemand mit: derjenige, der den Nahverkehr in Teilen bezahlt, nämlich die Politik in Bund, Ländern und Kommunen.

Das 9-Euro-Ticket sprengte nun die eingespielten komplizierten Absprachen. Der Bund bestellte, Hunderte Nahverkehrsunternehmen im ganzen Land machten alle verfügbaren Fahrzeuge bereit, und die Menschen in Deutschland stiegen in Scharen ein. Die Nachfrage nach dem ziemlich spontanen Schnäppchenfahrschein war enorm. Bis Anfang August wurde das Ticket 38 Millionen Mal verkauft, hinzu kommen noch einmal für Juni, Juli und August zehn Millionen Abonnenten, deren Schüler-, Dauer- oder Jobtickets entsprechend vergünstigt wurden. Wie glatt kann so ein Stresstest gehen?