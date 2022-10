Protest in Berlin : 8000 AfD-Anhänger demonstrieren gegen Ampel-Koalition

AfD-Anhänger demonstrieren am Samstag in Berlin gegen die Politik der Bundesregierung. Bild: dpa

Rund 8000 Anhänger der AfD haben am Samstag in Berlin lautstark gegen die Politik der Ampel-Regierung protestiert. Nach Polizeiangaben versammelten sich am frühen Samstagnachmittag zunächst rund 3.000 Demonstranten vor dem Reichstagsgebäude. Am anschließenden Protestzug durch das Berliner Regierungsviertel beteiligten sich demnach rund 8.000 Demonstranten. An verschiedenen Gegendemonstrationen nahmen laut Polizei rund 1.400 Menschen teil.

Die AfD-Veranstaltung stand unter dem Motto „Energiesicherheit und Schutz vor Inflation – unser Land zuerst“. Wie AFP-Reporter berichteten, schwenkten viele der Teilnehmer Deutschlandfahnen, skandierten „Wir sind das Volk“ in Anlehnung an die Montagsdemonstrationen in der DDR oder sangen die Nationalhymne.

Vereinzelte Russlandflaggen

Vereinzelt waren auch Russlandflaggen zu sehen, auch die schwarz-weiß-rote Reichsflagge, die als Symbol von Rechtsextremen gilt, wurde entgegen behördlicher Anweisungen gezeigt. Im Nieselregen der Hauptstadt gehörten zudem Regenschirme zur Ausrüstung vieler Demonstranten.

Angekündigt waren zum Auftakt Reden der AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Weidel sagte jedoch krankheitsbedingt kurzfristig ab. Während Chrupallas Rede stimmten die Demonstranten Gesänge wie „Habeck weg“ an.

Die insgesamt zehn angemeldeten Gegendemonstrationen, darunter ein Protest-Rave der Berliner Klubszene und eine Fahrraddemonstration, fielen mit insgesamt 1400 Teilnehmern kleiner aus als erwartet. Die Polizei hatte für die größte Einzelaktion mit 2500 AfD-Kritikern gerechnet. An einer Kundgebung in der Nähe der AfD-Veranstaltung vor dem Reichstag nahmen rund 400 Gegner der Rechten teil.

Nach Angaben der Polizei gab es bis zum Nachmittag kaum Zwischenfälle. Es sei zu einer Rangelei zwischen Demonstranten und einem Filmteam gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. „Dabei soll ein Handy beschädigt worden sein.“ Das Filmteam habe aber keine Anzeige erstattet, sondern seine Arbeit fortsetzen wollen.

Zu Gerangel sei es auch im Bereich des Bundeskanzleramts gekommen. Dort habe es einerseits eine Gegendemonstration gegeben, gleichzeitig seien dort viele Teilnehmer auf dem Weg zur AfD-Veranstaltung vorbeigekommen. In der Friedrichstraße habe es mehrere Blockadeversuche gegeben, um die AfD-Demo aufzuhalten. „Die Personen wurden von der Fahrbahn wieder entfernt, so dass die Demonstranten weiterlaufen konnten“, sagte die Polizeisprecherin. Eine Anzeige wegen Diebstahls habe es gegeben, nachdem ein Gegendemonstrant versucht habe, einem Teilnehmer der AfD-Demo ein Banner wegzureißen.