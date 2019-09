80. Jahrestag Kriegsbeginn : Die Dimensionen dieses Krieges

Der Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 war über mehrere Jahrzehnte tief im Gedächtnis der Deutschen verankert. Der Bevölkerung war damals, nur gut zwei Jahrzehnte nach dem Ersten Weltkrieg, im Gegensatz zu den heutigen Generationen noch sehr bewusst, was Krieg bedeutet. Anders als in den Julitagen 1914 herrschte 1939 keine Euphorie in Deutschland. Abgesehen von einigen überzeugten Nazis, die die Eroberung von „Lebensraum im Osten“ kaum abwarten konnten, überwogen in der Breite der Bevölkerung Skepsis und Angst.

Diese Gefühle aus dem Jahr 1939 wurden auch viele Jahre nach dem Krieg noch thematisiert. Diente diese Erzählung doch auch dazu, sich im Nachhinein damit zugleich als schon damals den Nazis gegenüber distanzierter Mensch darzustellen. Historisch ist diese Gleichsetzung von Angst vor einem neuen Krieg und Distanz oder gar Ablehnung der neuen Machthaber allerdings nicht haltbar.