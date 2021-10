75 Jahre Urteil von Nürnberg : Deutschland auf der Anklagebank

Aktualisiert am

Auf der Anklagebank: In der Reihe links außen sitzen Hermann Göring und Rudolf Heß Bild: AP

Der Saal, in dem heute vor 75 Jahren die Urteile von Nürnberg gesprochen wurden, wird immer noch genutzt. Hier zeigt sich, wie die Welt sich verändert hat – denn es finden dort zum Beispiel „moot courts“ statt, Verhandlungen über fiktive Fälle, in denen junge Studenten aus Afrika, Amerika, Europa und Asien sich im internationalen Recht messen. In der alten Reichsstadt, die auch Stadt der NS-Reichsparteitage war, hat heute die „International Nuremberg Principles Academy“ ihren Sitz. Dort, wo die NS-Hauptkriegsverbrecher abgeurteilt wurden, treffen sich heute junge und alte Verfechter des Völkerstrafrechts, Vertreter des Internationalen Strafgerichtshofs und anderer UN-Tribunale, die auf den Nürnberger Prinzipien aufbauen.

Die lauten vor allem: Untaten, die alle angehen – Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, schwere Kriegsverbrechen –, dürfen nicht ungesühnt bleiben, auch nicht, wenn sie in Uniform begangen oder von Staatschefs angeordnet wurden.