75 Jahre Ackermann-Gemeinde : Versöhnung als Mission

Am 13. Januar 1946 gründeten vertriebene Sudetendeutsche in München die Ackermann-Gemeinde. Die katholische Gemeinschaft setzte früh auf Dialog und Versöhnung mit den tschechischen Nachbarn.

In der Nachkriegszeit aus der Tschechoslowakei vertriebene Sudetendeutsche während ihrer Ankunft in der Bundesrepublik Deutschland Bild: dpa

Gedrückte Stimmung herrschte unter den rund sechzig sudetendeutschen Heimatvertriebenen, die sich am 13. Januar 1946 in einem Münchner Schülerheim versammelten. Sie beteten gemeinsam: „Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott! In bitterster Not rufen wir zu Dir. Wir haben unsere Heimat verloren. Vertrieben von Haus und Hof, getrennt von unseren Lieben, essen wir das harte Brot der Heimatlosen. Hilf uns, daß wir nicht verzweifeln und zugrunde gehen!“ In diesem „Vertriebenengelöbnis“ waren aber auch andere Töne zu hören: „Wir haben nicht nach den Sünden der anderen zu fragen – wir müssen die eigene Schuld bekennen.“

Das waren zu einer Zeit, als die Nachkriegsvertreibung der Deutschen aus der damaligen Tschechoslowakei im vollen Gange war, erstaunliche Worte. Das Gebet war auch Gründungsmoment der Ackermann-Gemeinde. Sie war und ist eine besondere sudetendeutsche und katholische Gemeinschaft.